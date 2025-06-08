دي يونج: سأجدد عقدي مع برشلونة إذا سارت الأمور على ما يرام

الأحد، 08 يونيو 2025 - 13:16

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - فرينكي دي يونج - فيران توريس

أوضح فرينكي دي يونج لاعب برشلونة أنه سيجدد عقده رفقة ناديه في الفترة المقبلة.

وقال اللاعب الهولندي عبر موقع فوتبول زون: "أعتقد أنني سأجدد عقدي مع برشلونة، لكن لا يمكن الجزم بذلك بنسبة 100%".

وأضاف "إذا سارت الأمور على ما يرام فسيحدث ذلك".

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وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن أجدد عقدي، أنا سعيد في برشلونة".

وينتهي عقد دي يونج مع النادي الكتالوني في صيف 2026.

وتوج اللاعب البالغ من العمر 28 مع برشلونة بالثلاثية المحلية في الموسم المنقضي أي الدوري والسوبر والكأس.

وخاض دي يونج 46 مباراة رفقة الفريق الكتالوني في جميع البطولات وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وانضم دي يونج إلى برشلونة قادما من أياكس في صيف 2019 مقابل 86 مليون يورو.

فرينكي دي يونج برشلونة الدوري الإسباني
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