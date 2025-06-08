في الجول يكشف كيف يفكر حسام حسن بشأن الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

ويكشف FilGoal.com كيف يفكر حسام حسن بشأن الاستعداد لخوض البطولة.

-تم إبلاغ حسام حسن بإيقاف الدوري 25 نوفمبر على أن يبدأ الاستعداد لأمم إفريقيا لفترة أكثر من 20 يوما وهو ما سبب حالة رضا لدى الجهاز الفني.

-حسام حسن أبلغ اتحاد الكرة بتاجيل مناقشة أي عروض لمباريات ودية استعدادا لأمم إفريقيا في شهر نوفمبر إلا بعد الانتهاء من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

-اتحاد الكرة تلقى العديد من العروض لمواجهة مصر من منتخبات إفريقية في مقدمتهم الكاميرون.

-تركيز حسام حسن الآن ينصب في معسكر شهر سبتمبر المقبل وحسم التأهل لكأس العالم أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو.

-معسكر شهر أكتوبر في حالة تأهل المنتخب بشكل رسمي لكأس العالم سيعتبر الجهاز الفني مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو من الاستعداد لأمم إفريقيا وسيجرب العناصر الأساسية.

-المنتخب حدد مباراتين وديتين في نوفمبر استعدادا لأمم إفريقيا حال التأهل ولن يتم النظر فيهما إلا بعد حسم مشوار المنتخب في تصفيات المونديال.