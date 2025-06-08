سلة - مدرب الاتحاد لـ في الجول: نعاني إصابات عديدة.. وفريقان مرشحان للتتويج بـ the BAL

كشف أحمد عمر مدرب فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة على لعب عدة لاعبين من فريقه في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة "BAL" وهم يعانون من إصابات.

وقال عمر لـ FilGoal.com: "خضنا المباراة الترتيبية الأولى وحققنا فوزا معنويا ولكن الأهم هو أننا حاولنا إراحة اللاعبين المرهقين والدفع بالمحترفين الأجانب الذين لم يلعبوا منذ مدة طويلة".

وواصل "أحمد عادل لم يشارك لأنه لا يزال يعاني من إصابة".

وتابع "أتمنى أن يتحسن الأداء أكثر لأن تلك المجموعة لم تلعب سويا منذ 50 يوما، المباريات الإقصائية ستبدأ وستكون المباريات صعبة ومن ضمنهم الفتح الرباطي المغربي المتماسك جدا والمتطور ونهدف للوصول لدور قبل النهائي".

وشدد "جميع الفرق دعمت نفسها بشكل جيد واستعدت للنهائيات".

وأضاف "أعتقد أن بيترو دي لواندا حامل اللقب والأهلي الليبي بتعاقداته الضخمة سيكونا أفضل فريقين والمرشحان للتتويج، والميزة التي يملكونها هي إنهاء ناذتهم بجنوب إفريقيا منذ 10 أيام فقط".

وأتم "أتمنى أن نستعيد اللاعبين المصابين، أحمد عادل وأنس أسامة يلعبان وهما يتحاملان على إصابة ولكن أتمنى أن يوفقنا الله وسنركز في كل مباراة على حدى ونسير خطوة بخطوة".

وتحددت جميع مواجهات دور الثمانية من البطولة الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وكان الاتحاد السكندري فاز على أهلي طرابلس الليبي ليحصل على المركز الأول ويواجه الفتح الرباطي المغربي.

وبذلك تكون مواجهات دور الثمانية كالآتي:

الاتحاد السكندري X الفتح الرباطي المغربي

الاتحاد المنستيري التونسي X بترو أتلتيكو الأنجولي

أهلي طرابلس الليبي X كارول بطل كاب فيردي

ريفيرز هوبرز النيجيري X الجيش الرواندي

ويلعب الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من الثانية في نصف النهائي، والفائز من الثالثة مع الفائر من الرابعة.