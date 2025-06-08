رومانو: عرض نهائي من تشيلسي إلى ميلان لضم مانيان

أرسل نادي تشيلسي عرضه الأخير إلى ميلان للتعاقد مع مايك مانيان حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن تشيلسي قدم عرضا نهائيا لميلان لضم الحارس الفرنسي مقابل 15 مليون يورو.

وأفاد رومانو أن النادي الإنجليزي حدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا أخيرا لحسم الروسونيري قراره.

صاحب الـ 29 عاما ينتهي تعاقده مع ميلان بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

وانضم مانيان لميلان في 2021 قادما من ليل الفرنسي مقابل 16 مليون يورو.

وأسهم مانيان منذ انتقاله لميلان في تتويجه بالدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.

الحارس الفرنسي شارك في 53 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة واستقبل 59 هدفا.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ميلان أيضا لبيع عقد تيجاني ريندرز إلى مانشستر سيتي، وفي حالة خسارة الثنائي سيدخل سوق الانتقالات بقوة لتعويضه.