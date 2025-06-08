ريندرز: سأسافر إلى إنجلترا لإجراء الفحوصات الطبية لـ مانشستر سيتي

شدد تيجاني ريندرز لاعب ميلان أنه سيسافر إلى إنجلترا لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ريندرز للتلفزيون الهولندي: "سأسافر إلى مدينة مانشستر اليوم الأحد لإجراء الفحوصات الطبية ثم أعود إلى معسكر منتخب هولندا مرة أخرى".

وتوصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع ميلان بشأن ضم لاعب الوسط تيجاني ريندرز، حسب شبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم مقابل نحو 55 مليون يورو + مكافآت مرتبطة بالأداء.

ومن المتوقع أن يوقع ريندرز على عقد يربطه بالفريق السماوي لمدة 5 مواسم، وفقا للتقرير.

وكثف نادي مانشستر سيتي جهوده لضم تيجاني ريندرز لاعب وسط ميلان قبل كأس العالم للأندية هذا الشهر.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي سيعود إلى التدريبات يوم الاثنين المقبل بعد فترة من الراحة عقب نهاية الموسم المنصرم للدوري الإنجليزي يوم 26 مايو الماضي.

ويسعى سيتي لتجديد دماء الفريق بعد رحيل كيفن دي بروين مع نهاية الموسم، وإمكانية رحيل برناردو سيلفا.

وانضم ريندرز صاحب الـ26 عاما، إلى ميلان في صيف 2023، وشارك في 101 مباراة مع النادي الإيطالي.

ولعب تيجاني ريندرز 54 مباراة في الموسم المنصرم، وساهم في فوز ميلان بكأس السوبر الإيطالي يناير الماضي.

وسجل ريندرز 15 هدفا في جميع المسابقات في الموسم المنصرم.

وكان ريندرز قد جدد عقده مع ميلان أثناء الموسم المنقضي حتى عام 2030 مع تحسين راتبه السنوي.

ولعب تيجاني لمدة 5 سنوات مع ألكمار الهولندي شارك خلالهم في 128 مباراة مع الفريق.