سانتوس يعلن إصابة نيمار بفيروس كورونا

أعلن نادي سانتوس البرازيلي إصابة لاعبه نيمار بفيروس كورونا.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس

وكشف النادي أن نيمار خضع لفحوصات بعد تقييم من قبل القسم الطبي.

وشدد سانتوس أن نيمار انقطع عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ ظهور الأعراض عليه يوم الخميس الماضي.

ويخضع اللاعب خاليا للعلاج في منزله وفقا لإرشادات الجهاز الطبي.

وأوضح سانتوس أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما سيواصل الراحة وسيخضع لفحص جديد مطلع الأسبوع.

وكان نيمار قد تعرض للطرد في المباراة الأخيرة التي لعبها مع سانتوس أمام بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي.

وشارك نيمار أساسيا لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها ما يزيد عن الشهر، إذ لعب كبديل في آخر مباراتين.

وتحصل نيمار على بطاقة صفراء في نهاية الشوط الأول. وفي الدقيقة 76 أودع نيمار الكرة بيده في الشباك لكن سرعان ما انتبه الحكم لتسجيل نيمار للكرة بيده. فأشهر بطاقة صفراء ثانية في وجهه ثم حمراء.

ويعد ذلك الطرد رقم 12 في مسيرة نيمار مع الأندية والسادس مع سانتوس.

وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 14 مباراة سجل 3 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.

وينتهي عقد نيمار مع سانتوس يوم 30 يونيو الجاري ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن مستقبله سواء بتجديده أو الرحيل.