سانتوس يعلن إصابة نيمار بفيروس كورونا

الأحد، 08 يونيو 2025 - 10:51

كتب : FilGoal

نيمار - سانتوس

أعلن نادي سانتوس البرازيلي إصابة لاعبه نيمار بفيروس كورونا.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وكشف النادي أن نيمار خضع لفحوصات بعد تقييم من قبل القسم الطبي.

وشدد سانتوس أن نيمار انقطع عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ ظهور الأعراض عليه يوم الخميس الماضي.

أخبار متعلقة:
مباراته الأخيرة؟ سجل هدفا بيده.. طرد نيمار في خسارة سانتوس ضد بوتافوجو سبورت: الهلال يدرس تعويض نيمار بضم رافينيا صدمة جديدة.. تقرير برازيلي يكشف مدة غياب نيمار سانتوس يعلن تفاصيل إصابة نيمار

ويخضع اللاعب خاليا للعلاج في منزله وفقا لإرشادات الجهاز الطبي.

وأوضح سانتوس أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما سيواصل الراحة وسيخضع لفحص جديد مطلع الأسبوع.

وكان نيمار قد تعرض للطرد في المباراة الأخيرة التي لعبها مع سانتوس أمام بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي.

وشارك نيمار أساسيا لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها ما يزيد عن الشهر، إذ لعب كبديل في آخر مباراتين.

وتحصل نيمار على بطاقة صفراء في نهاية الشوط الأول. وفي الدقيقة 76 أودع نيمار الكرة بيده في الشباك لكن سرعان ما انتبه الحكم لتسجيل نيمار للكرة بيده. فأشهر بطاقة صفراء ثانية في وجهه ثم حمراء.

ويعد ذلك الطرد رقم 12 في مسيرة نيمار مع الأندية والسادس مع سانتوس.

وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 14 مباراة سجل 3 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.

وينتهي عقد نيمار مع سانتوس يوم 30 يونيو الجاري ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن مستقبله سواء بتجديده أو الرحيل.

نيمار سانتوس الدوري البرازيلي
نرشح لكم
الرياضية: بعثة السعودية تطير فجر الأربعاء للمشاركة في كأس كونكاكاف منافس الأهلي - روكي وإستيفاو على رأس قائمة بالميراس لـ كأس العالم للأندية رومانو: كوريا وقع على عقود انضمامه لـ بوتافوجو باتشوكا يتفوق على الأهلي بركلات الترجيح وديا قبل كأس العالم للأندية انتهت - الأهلي (1) 3-5 (1) باتشوكا.. فوز الفريق المكسيكي بركلات الترجيح رومانو: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم ماستانتونو قائمة السعودية - رباعي محترف بأوروبا في الكأس الذهبية 2025 أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - ربيعة والأخوان رحيمي والشاذلي على رأس قائمة العين دقيقة | كأس العالم للأندية
عودة لم تكتمل.. الجزائر تخسر أمام السويد وديا 13 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من زد لـ في الجول: إعارة العش حتى نهاية المونديال.. والأهلي فعّل بند الشراء 14 دقيقة | ميركاتو
ماسكيرانو: مواجهة الأهلي لن تكون على أرضنا بسبب حضورهم الجماهيري 20 دقيقة | كأس العالم للأندية
السومة يخالص العروبة.. ويقترب من الوداد لخوض كأس العالم للأندية 52 دقيقة | كأس العالم للأندية
الرياضية: بعثة السعودية تطير فجر الأربعاء للمشاركة في كأس كونكاكاف ساعة | سعودي في الجول
سيشارك في كأس العالم للأندية.. مانشستر سيتي يعلن ضم ريان شرقي ساعة | ميركاتو
مباشر تصفيات كأس العالم - فلسطين (1)-(0) عُمان.. جوووووووول أول ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506830/سانتوس-يعلن-إصابة-نيمار-بفيروس-كورونا