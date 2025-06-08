مواعيد مباريات الأحد 8 يونيو.. ودية الأهلي ضد باتشوكا ونهائي دوري الأمم الأوروبية

يستعد الأهلي لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة باتشوكا المكسيكي وديا.

وكذلك يقام نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وإسبانيا.

وستقام مباراة تحديد المركز الثالث لذات البطولة.

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مباريات ودية

الأهلي × باتشوكا.. تقام المباراة في تمام الساعة 11:59 مساء على قناة أون سبورت 1.

دوري الأمم الأوروبية

البرتغال × إسبانيا.. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

ألمانيا × فرنسا.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة بي إن سبورتس 1.

كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على أون سبورت 1.

إنبي × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت 2.