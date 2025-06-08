الشناوي: صورنا بجانب ميسي تشعرنا بالفخر.. وهذا الفارق بين البطولة الحالية وكأس العالم 2018

الأحد، 08 يونيو 2025 - 01:36

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

أبدى محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرماه تطلعه لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي وديا: "سعيد بالتواجد هنا في الولايات المتحدة. منذ قدومنا نحضر بشكل جيد وكل اللاعبين في قمة تركيزهم. مباراة باتشوكا تحضير هام لنا قبل المباراة الرسمية أمام إنتر ميامي".

وأضاف "هناك 3 لاعبون جدد فقط البقية يعرفون نظام النادي الأهلي جيدا. اللاعبون الكبار يجتمعون بالبقية ويتحدثون معهم فرديا أو جماعيا. الأهم الآن أن نركز مع المدرب لنساعد بعضنا البعض بالنظر لضيق الوقت".

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وتابع "اللاعبون الجدد بالنسبة لي لاعبين كبار ولديهم حس المسؤولية وخبرات كبيرة وسيندمجون مع النظام سريعا".

وواصل "نشعر بالفخر حين نرى صور لاعبينا مع لاعب كبير مثل ليونيل ميسي في الشوارع. إنتر ميامي فريق كبير ولديه نجوم كبار ولكن الأهلي فريق كبير وهذه ليست أول مشاركة لنا في كأس العالم للأندية".

وأكمل "أيا كان التشكيل سندعمه جميعا ومن المهم أن نتكاتف معا لتحقيق البطولات والإنجازات للأهلي وهذا هو نظام النادي".

واختتم "هذه المشاركة مختلفة عن مشاركتي مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 حيث ذهبنا كمجموعة تلعب المونديال لأول مرة بلا خبرات. هنا في الأهلي نحن نلعب كأس العالم للأندية لخامس مرة ولدينا خبرة كبيرة في البطولة".

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي وديا منتصف ليل الأحد 9 يونيو.

بينما يخوض الأحمر مباراة افتتاح المونديال ضد إنتر ميامي الأمريكي يوم الأحد 15 يونيو في الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة.

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