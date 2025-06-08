أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية

الأحد، 08 يونيو 2025 - 01:30

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال

حاول ريفر بليت الأرجنتيني التعاقد مع كريستيانو رونالدو ليشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وكشف تقرير صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن النادي المُلقب بـ "مييوناريوس" دعا رونالدو للعب بقميصه في كأس العالم للأندية.

وأشار التقرير إلى أن مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق هو الذي تواصل مع لاعب النصر السعودي.

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وسبق أن صرّح رونالدو قائلا: "تلقيت دعوات للمشاركة في كأس العالم للأندية من الأرجنتين".

ولم يذكر رونالدو اسم الفريق الذي دعاه لتمثيله في كأس العالم للأندية لكن من الأرجنتين يشارك بوكا جونيورز وريفر بليت.

وأضاف البرتغالي "لا يهمني المشاركة في كأس العالم للأندية والأهم بالنسبة لي هو المنتخب الوطني، نعم كان هناك بعض التواصل مع فرص ستشارك في البطولة ولكنني لن أشارك بها".

وينتهي عقد النجم البرتغالي في نهاية شهر يونيو المقبل مع النصر.

وحسب موقع فوت ميركاتو فإن رونالدو قرر البقاء مع النصر وجدد عقده بالفعل ولا ينقص سوى الإعلان الرسمي.

وأوضح فيرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر من قبل أن ناديه يحاول تجديد عقد الأسطورة رونالدو.

وقال هييرو في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي: "عقد كريستيانو رونالدو معنا مستمر حتى 30 يونيو المقبل، ونحاول تمديد العقد".

وأضاف "سنحاول الوصول إلى اتفاق مع كريستيانو من أجل الاستمرار، نحن نعلم أن رونالدو مطلوب في الكثير من الفرق حول العالم".

وواصل "يجب أن أفكر بإيجابية، ولا أفكر أن رونالدو سيغادر النصر، وفي كل الأحوال نحن نعمل بشكل قوي على كافة الجوانب لتمديد عقده".

وتابع "وجود رونالدو في الدوري السعودي مشروع بلد، فقد ساعد السعودية على تطوير الدوري المحلي".

وأكمل "رونالدو فتح الباب للكثير من اللاعبين من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي في السنوات الاخيرة".

ويأتي ذلك بعد أيام من تلميح النجم البرتغالي إلى انتهاء مشواره مع النصر.

وقال مصدر في صندوق الاستثمارات العامة السعودي لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق: "انتقال كريستيانو رونالدو للهلال خيار أول مع فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأضاف ما نقلته جريدة الشرق الأوسط "انتقال النجم البرتغالي لأهلي جدة بطل آسيا هو ثاني الخيارات".

وأكمل "هناك مفاوضات صعبة تجري معه لإبقائه في الدوري السعودي".

وأتم "وجود رونالدو لعب عاملاً أساسياً في تطور الدوري السعودي خلال آخر عامين ونصف. إنه يفتح الباب أمام اللاعبين النخبة والشباب للقدوم إلى السعودية".

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