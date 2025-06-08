مؤتمر ريبيرو الأول - عن موقف زيزو وضيق الوقت وخطة إيقاف ميسي

تحدث الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي عن سعيه لاستغلال الوقت رغم قصره قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي وديا ثم إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وقال ريبيرو في مؤتمره الصحفي الأول كمدرب للأهلي: "لدينا مباراة هامة غدا رغم أنها مباراة ودية، فالهدف منها أن نكون جاهزين قدر الإمكان للمنافسات الرسمية القوية اعتبارا من الأسبوع القادم".

وأضاف "منذ وصولنا إلى ميامي عملنا لمدة يومين على تدريبات مكملة لتدريبات القاهرة حتى نكون جاهزين للمباريات".

وأوضح "نحاول استغلال وقت تواجدنا هنا معا للتعرف على الفريق بشكل أفضل لدخول المنافسة بأفضل شكل ممكن".

وتابع "في الأيام الأولى حاولنا التعرف على اللاعبين بأفضل شكل ممكن من خلال التدريبات. لم نحسم الشكل النهائي للتشكيل نظرا لقصر الوقت وسنحاول استغلال الأدوات المتاحة لخوض المباريات. يهمنا أن يتكيف أداء اللاعبين في المباريات الرسمية سريعا مع الأفكار التي نتبعها".

وكشف "أي فريق يشارك في بطولة بهذا الحجم يسعى لتحقيق نتائج جيدة والوصول لأبعد نقطة ممكنة. سنتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل لتحقيق هذا الهدف. في مثل هذه البطولات المجمعة يصبح الفوز بالمباراة الأولى أمرا أساسيا لاستكمال البطولة بشكل جيد".

وأكمل "كان هناك تحليل ثابت لأداء اللاعبين منذ وقت طويل ساعدني على تحديد بعض اللاعبين والمباراة الودية ستساعد في ذلك. واجهت الأهلي مرتين من قبل وعلمت الكثير عن اللاعبين وأسلوبهم".

وواصل "شكلنا كفريق لن يكون نفس الشكل الذي سترونه بعد 5 أشهر على سبيل المثال، ولكننا سنحاول الظهور بشكل جيد في هذه الفترة القصيرة لأن الأهلي يمكنه ذلك".

وأضاف "اللاعبون الجدد في أنسب حالة للاندماج مع الفريق ولديهم خبرات معروفة ونحن متأكدين أنهم أتوا ليضيفوا لقائمة الفريق ويحسنوا من الأداء. زيزو لم يتدرب معنا بعد ولكن ما يمكنني قوله هو أني سعيد بأداء اللاعبين جميعا حتى الآن. سننتظر ونرى ما سيحدث في الأسبوع المقبل".

وتابع "واثق أننا خلال 3 أو 4 أو 5 أشهر سنكون أفضل حالا والهدف من التدريبات هو الوصول لأفضل حالة ممكنة في أسرع وقت، ولكن قلة الوقت أمامي قبل المشاركة في بطولة كبيرة لن تكون مبررا لعدم تقديم الأداء الجيد وتحقيق النتائج. نحن الأهلي وأتينا لكي نفوز ونقدم أفضل أداء ممكن".

وأوضح "من المستحيل أن نغير كل شيء في وقت قصير ولكن الفريق سبق له المشاركة في كأس العالم للأندية مع مارسيل كولر وقدم أداء رائعا وكذلك في الدوري مؤخرا كان الفريق جيدا. سنضيف بعض التفاصيل فقط قبل المشاركة في البطولة للوصول بالأداء إلى أفضل شيء ممكن".

وأخيرا عن وجود خطة لإيقاف ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي قالأ: "نعلم أننا سنواجه مجموعة مذهلة من اللاعبين ولا يتعلق الأمر بفرد واحد. هناك الكثير من الأشياء التي تثير القلق في ميامي مثلما أثق أن هناك الكثير من الأشياء التي ستقلقهم من جانب الأهلي".

واختتم "في النهاية يجب أن نملك خطة جيدة وأن نحاول إيقافهم في بعض المناطق بدون التفكير في ليو وحده. الفكرة ليست إيقاف لاعب واحد".

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي وديا منتصف ليل الأحد 9 يونيو.

بينما يخوض الأحمر مباراة افتتاح المونديال ضد إنتر ميامي الأمريكي يوم الأحد 15 يونيو في الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة.