دي لا فوينتي: هذا ما يفاجئنا في يامال.. ومستعد للهزيمة

الأحد، 08 يونيو 2025 - 00:59

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

أشاد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بلاعبه لامين يامال قبل مواجهة البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب إسبانيا حامل اللقب للقاء البرتغال لحسم لقب النسخة الرابعة من البطولة.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "دعمنا لامين يامال طوال فترة نموه. نضجه يفوق عمره. ويتقبل كل شيء بصدر رحب، ستُفاجأ بهدوئه الذي يتقبل به كل شيء. هذه الثقة تجعله مميزا".

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وسجل يامال ثنائية ساهمت في فوز إسبانيا على فرنسا بنتيجة 5-4 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأضاف "أنا متحمس لكوني المدرب الأكثر فوزًا بالألقاب. لكنني لا أفكر في ذلك. أتعامل مع كل شيء كالمعتاد".

ويمتلك لويس فرصة أن يصبح أكثر مدرب تحقيقا للألقاب إذ فاز بلقبي دوري الأمم 2023 ويورو 2024 متساويا مع فيستني دي بوسكي.

وتابع "أنا مستعد للهزيمة. عندما تفوز كثيرا، تقترب من الخسارة. لا شيء يدوم للأبد. ما نسعى إليه هو الفوز في المباراة القادمة. أنا مستعد لذلك، وللنجاح. أحيانًا معرفة كيفية الفوز أهم من معرفة كيفية الخسارة".

ولم يخسر منتخب إسبانيا في 19 مباراة متتالية تحت قيادة لويس إذ تعود آخر خسارة لمارس 2024 ضد كولومبيا وديا.

وأتم عن المشاكل الدفاعية: "نريد أن نستقبل عددا أقل من الأهداف. إذا سجلنا أكثر مما نستقبل، فسأكون أقل قلقًا. لم تكن نتيجة 5-1 في المباراة الماضية حقيقية، كنا نعلم أن فرنسا ستحظى بفرصتها. في نهاية المباراة، أخبرني ديشامب أنه من المستحيل مشاهدة مباراة بهذا العدد من النجوم. لقد كانت مباراة تاريخية، تكريما لكرة القدم والجماهير."

وانتصر منتخب إسبانيا على فرنسا بنتيجة 5-4 في مباراة مثيرة بنصف نهائي البطولة الأوروبية.

لويس دي لافوينتي إسبانيا دوري الأمم الأوروبي
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