زيزو بعد وصوله ميامي: متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي

الأحد، 08 يونيو 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

زيزو - الأهلي - ميامي

أبدى أحمد سديد "زيزو" لاعب الأهلي الجديد تحمسه للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية لأول مرة.

ووصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي عقب وصوله لميامي: "الرحلة كانت رائعة لكنه طويلة، متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي".

أخبار متعلقة:
حوار زيزو عن - مكالمة الخطيب وسر الرقم 25 وصفقة القرن والاحتفال أمام الزمالك زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله زيزو يصل إلى ميامي للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 حوار زيزو عن - مكالمة جيرارد وتهرب الزمالك وعمولة والده وسبب الانتقال إلى الأهلي

وأتم "انتظركم في جميع المباريات وسعيد برؤيتكم قريبا".

وانضم زيزو لمعسكر الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

ووصل زيزو برفقة محمد أسامة اداري الفريق، وكان في استقبالهما الكابتن سمير عدلي المدير الإداري في مطار ميامي.

May be an image of ‎2 people and ‎text that says '‎आ ज ENTER ل‎'‎‎

وكان المالي أليو ديانج قد وصل فجر اليوم إلى ميامي بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في الخسارة من الكونغو الديمقراطية 1-0 وديا.

فيما يتبقى وصول وسام أبو علي والذي يشارك مع منتخب فلسطين في التوقف الدولي الجاري بتصفيات كأس العالم 2026 حيث يواجه عمان يوم الثلاثاء المقبل.

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

زيزو الأهلي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
تريزيجيه: هددت طرابزون لأعود إلى الأهلي.. ولم أحصل على حقي إعلاميا الشناوي: صورنا بجانب ميسي تشعرنا بالفخر.. وهذا الفارق بين البطولة الحالية وكأس العالم 2018 أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية مؤتمر ريبيرو الأول - عن موقف زيزو وضيق الوقت وخطة إيقاف ميسي حوار زيزو عن - مكالمة الخطيب وسر الرقم 25 وصفقة القرن والاحتفال أمام الزمالك زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 5 ابتكارات من فيفا في كأس العالم للأندية 2025 البرازيلي الـ 36.. إنتر يضم لويس هنريكي
أخر الأخبار
تريزيجيه: هددت طرابزون لأعود إلى الأهلي.. ولم أحصل على حقي إعلاميا 3 ساعة | الكرة المصرية
الشناوي: صورنا بجانب ميسي تشعرنا بالفخر.. وهذا الفارق بين البطولة الحالية وكأس العالم 2018 3 ساعة | كأس العالم للأندية
أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية 4 ساعة | كأس العالم للأندية
مؤتمر ريبيرو الأول - عن موقف زيزو وضيق الوقت وخطة إيقاف ميسي 4 ساعة | كأس العالم للأندية
دي لا فوينتي: هذا ما يفاجئنا في يامال.. ومستعد للهزيمة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو بعد وصوله ميامي: متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي 4 ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - علي الفيل يقترب من البنك الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
وعد من الجنايني لجماهير الزمالك بشأن الانتقالات 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506823/زيزو-بعد-وصوله-ميامي-متحمس-جدا-لخوض-كأس-العالم-للأندية-لأول-مرة-في-حياتي