كرة سلة – الاتحاد ضد الفتح.. تحديد كل مواجهات المنافسة على لقب بطولة The Bal

انتهت جميع مواجهات المرحلة الترتيبية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة The Bal والمقامة في بريتوريا بجنوب إفريقيا على صالة صن بيت آرينا.

وتحددت جميع مواجهات دور الثمانية من البطولة الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وكان الاتحاد السكندري فاز على أهلي طرابلس الليبي ليحصل على المركز الأول ويواجه الفتح الرباطي المغربي.

وفاز أيضا الاتحاد المنستيري التونسي على ريفيرز هوبرز النيجيري بنتيجة 89-81، وفاز أيضا الجيش الرواندي على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 75-57.

وبذلك تكون مواجهات دور الثمانية كالآتي:

الاتحاد السكندري X الفتح الرباطي المغربي

الاتحاد المنستيري التونسي X بترو أتلتيكو الأنجولي

أهلي طرابلس الليبي X كارول بطل كاب فيردي

ريفيرز هوبرز النيجيري X الجيش الرواندي

ويلعب الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من الثانية في نصف النهائي، والفائز من الثالثة مع الفائر من الرابعة.