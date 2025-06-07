بريشيا يقترب من الإفلاس.. وسبال يفشل في تسجيل أوراقه للمشاركة بالدرجة الثالثة الإيطالية

السبت، 07 يونيو 2025 - 23:24

كتب : FilGoal

سبال

فشل ناديا بريشيا وسبال في تسجيل أوراق المشاركة في الموسم المقبل بالدرجة الثالثة الإيطالية.

ويعاني كلا الفريقين من مشاكل مالية في الفترة الأخيرة انتهت بصعوبة مشاركتهما الموسم المقبل في الدرجة الثالثة بعد الهبوط من الثانية.

وكان بريشيا قد أفلت من الهبوط لكن قرار إداري بخصم 4 نقاط بسبب عدم دفع مستحقات لاعبيه ومدربيه منذ فبراير الماضي أطاح به من الدرجة الثانية للثالثة.

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وفقا للتقارير الإيطالية فإن بريشيا في طريقه لإعلان إفلاسه تحت قيادة مالكه ماسيمو تشيلينو.

وقرر رئيس النادي عدم دفع المستحقات المتأخرة وبالتالي فشل في الحصول على حق المشاركة في الموسم المقبل وأنهى مشوار الفريق في الدوريات الإيطالية المختلفة لأول مرة منذ 1911.

وبذلك سيكون النادي على موعد مع مُلاك جدد لشراء النادي والبدء بمسمى جديد من الدرجة الرابعة الإيطالية.

صحيفةكلباء الإخبارية on X:

من جانبه أصدر نادي سبال بيانا يكشف فيه سبب عدم تقديم أوراق المشاركة في الموسم المقبل.

"بكل أسف، أعلن مُلّاك نادي سبال أن الفريق لن يشارك في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لموسم 2025-26. جاء هذا القرار بعد محاولات عديدة لإيجاد حلول تضمن استمرار المشروع، لكن الظروف الحالية لا تسمح بذلك. على مدار السنوات الأربع الماضية، استثمر المالكون 50 مليون يورو، منها 12 مليونًا في الموسم الأخير، لإعادة بناء النادي، لكن النتائج لم تكن مرضية أو متناسبة مع حجم الاستثمارات.

كما أُثرت أحداث عنف من بعض الجماهير، حيث هاجم بعض المشجعين لاعبي الفريق أثناء تدريب، مما أدى إلى انسحاب مستثمر كان ينوي تقديم دعم مالي كبير.

لا نزال مالكي سبال ولسنا مفلسين، وسنبحث الخيارات المتاحة، بما في ذلك تسجيل الفريق في دوري أدنى".

من جهة أخرى أعلن نادي تريستنا تعديل أوضاعه المالية من الديون وقدّم أوراق المشاركة في الدرجة الثالثة.

يذكر أن بريشيا وسبال شارك لآخر مرة في الدوري الإيطالي موسم 2019-2020.

الكرة الإيطالية الدوري الإيطالي بريشيا سبال
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