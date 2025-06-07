مبابي: فوز سان جيرمان بلقب أبطال أوروبا؟ لا ندم إنه قدري

شدد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد إنه لم يندم على الرحيل من باريس سان جيرمان عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج باريس سان جيرمان باللقب بعد رحيل مبابي بموسم واحد بالفوز على إنتر في النهائي بنتيجة 5-0.

وقال مبابي في المؤتمر الصحفي لمباراة فرنسا وألمانيا: "لم أرحل مبكرا. انتهت قصتي مع باريس سان جيرمان. لا مرارة ولا ندم. إنه قدري. كنت سأحاول كل شيء، وكان لا بد أن يحدث ذلك بدوني".

وأَضاف مازحا "كنت في مراكش بالمغرب وشاهدت المباراة في فندق مع ابن عمي وبعض الأصدقاء، وكان التلفزيون كبيرا جدا".

وتابع "كنت سعيدا لأنني أعتقد أنهم يستحقون الفوز. عانوا لسنوات طويلة، وكنتُ جزءا من ذلك أيضا. شاركت في كل مراحل دوري أبطال أوروبا، باستثناء الفوز باللقب".

وأتم "إذا تحدثنا عن أرض الملعب فقط، كانوا أفضل فريق في أوروبا، لذا استحقوا اللقب بجدارة. أما الفوز بنتيجة 5-0 في النهائي، فلا أتذكر أي نهائي كبير انتهت فيه النتيجة 5-0، لذا كان الفوز مستحقا تماما. الآن سيصبحون الفريق الذي يطمح الجميع للفوز عليه".

ويستعد مبابي لقيادة منتخب فرنسا ضد ألمانيا في مباراة المركز الثالث من دوري الأمم الأوروبية 2025.

وخسر منتخب فرنسا بنتيجة 5-4 ضد إسبانيا في مباراة مثيرة للغاية في نصف النهائي.

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