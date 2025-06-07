5 ابتكارات من فيفا في كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث مجموعة من الابتكارات في كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقا حيث يتواجد في المجموعة الأولى رفقة إنتر وبالميراس وبورتو.

كاميرات الأجسام

وكشف فيفا عبر موقعه تثبيت الكاميرات بأجسام الحُكام خلال البطولة، حيث ستبث اللقطات على منصة DAZN كجزء من البث المباشر للمباريات خلال البطولة.

أحد الأهداف الرئيسية لهذا الاختبار هو استكشاف ما إذا كانت زاوية الكاميرا الجديدة يمكن أن تُحسِّن تجربة مشاهَدة المباريات عبر التلفاز والإنترنت من خلال عرض المجريات من زاوية رؤية الحَكَم. كما سيستخدم فيفا النتائج المستخلصة من البطولة لتقيين استخدام مثل هذه الكاميرات في مباريات كرة القدم عموماً.

🆕 The FIFA Club World Cup™ will see a range of innovations introduced that will make the tournament even more entertaining and engaging for fans, while streamlining operations and boosting transparency. 📷 Body cameras 🏟️ Footage from referee reviews live at stadiums 📹… pic.twitter.com/jiXUqajfs3 — FIFA Media (@fifamedia) June 6, 2025

لقطات من مراجعات الحكام مباشرة في الملعب

إضافة إلى تطوير البث، سيستفيد المشجعون داخل الملعب من مشاهدة ما يراه الحكام على شاشات مراجعة اللقطات التحكيمية الموجودة على أرضية الملعب.

حيث سيتم عرض اللقطات مباشرة على الشاشات العملاقة، مما سيسهل على المشجعين فهم عملية اتخاذ القرارات ويعزز من الشفافية.

تقنية متقدمة نصف آلية لتحديد التسلل

بعد التجارب الناجحة في كأس إنتركونتينتال 2024 وعدد من بطولات الشباب التابعة لفيفا، سيتم تطبيق نسخة متقدمة من تقنية التسلل نصف الآلي في كأس العالم للأندية 2025 بهدف تسريع عملية اتخاذ القرار في حالات التسلل في أسرع.

باستخدام كاميرات متعددة وجهاز استشعار داخل الكرة وتقنية الذكاء الاصطناعي، يتتبع النظام مواقع اللاعبين والكرة، ويوفر تنبيهات آلية في الوقت الفعلي لحكام المباراة في حالة التسلل الواضح. ولكن حكم الفيديو المساعد سيقوم بالتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها النظام قبل اتخاذ القرار في حالات التسلل الصعبة.

البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي

ولأول مرة في بطولة كبرى، سوف يستخدم فيفا خوارزميات طورتها شركة Football Technology Centre AG، وهي مشروع مشترك مع شركة Hawk-Eye Innovations Ltd، لجمع غالبية بيانات الأحداث المباشرة بشكل تلقائي بناءً على بيانات التتبع المتاحة.

التبديلات

سيتم استخدام جهاز كمبيوتر لوحي لإجراءات تبديل اللاعبين، ليحلّ محل الإجراءات الورقية التقليدية والتواصل اليدوي لتبسيط وتنظيم عمليات تبديل اللاعبين.

وسيتم تزويد كل فريق بجهاز لوحي قبل انطلاق المباراة، لتمكينه من إدارة طلبات التبديل بشكل رقمي، بما يضمن توحيد المعلومات لجميع المعنيين وتوفير رؤية واضحة للتبديلات المتبقية.

ويلتقي الأهلي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية مع إنتر ميامي فجر الأحد 15 يونيو الجاري.