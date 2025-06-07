5 ابتكارات من فيفا في كأس العالم للأندية 2025

السبت، 07 يونيو 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

مجسم كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث مجموعة من الابتكارات في كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقا حيث يتواجد في المجموعة الأولى رفقة إنتر وبالميراس وبورتو.

كاميرات الأجسام

وكشف فيفا عبر موقعه تثبيت الكاميرات بأجسام الحُكام خلال البطولة، حيث ستبث اللقطات على منصة DAZN كجزء من البث المباشر للمباريات خلال البطولة.

أحد الأهداف الرئيسية لهذا الاختبار هو استكشاف ما إذا كانت زاوية الكاميرا الجديدة يمكن أن تُحسِّن تجربة مشاهَدة المباريات عبر التلفاز والإنترنت من خلال عرض المجريات من زاوية رؤية الحَكَم. كما سيستخدم فيفا النتائج المستخلصة من البطولة لتقيين استخدام مثل هذه الكاميرات في مباريات كرة القدم عموماً.

لقطات من مراجعات الحكام مباشرة في الملعب

إضافة إلى تطوير البث، سيستفيد المشجعون داخل الملعب من مشاهدة ما يراه الحكام على شاشات مراجعة اللقطات التحكيمية الموجودة على أرضية الملعب.

حيث سيتم عرض اللقطات مباشرة على الشاشات العملاقة، مما سيسهل على المشجعين فهم عملية اتخاذ القرارات ويعزز من الشفافية.

تقنية متقدمة نصف آلية لتحديد التسلل

بعد التجارب الناجحة في كأس إنتركونتينتال 2024 وعدد من بطولات الشباب التابعة لفيفا، سيتم تطبيق نسخة متقدمة من تقنية التسلل نصف الآلي في كأس العالم للأندية 2025 بهدف تسريع عملية اتخاذ القرار في حالات التسلل في أسرع.

باستخدام كاميرات متعددة وجهاز استشعار داخل الكرة وتقنية الذكاء الاصطناعي، يتتبع النظام مواقع اللاعبين والكرة، ويوفر تنبيهات آلية في الوقت الفعلي لحكام المباراة في حالة التسلل الواضح. ولكن حكم الفيديو المساعد سيقوم بالتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها النظام قبل اتخاذ القرار في حالات التسلل الصعبة.

البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي

ولأول مرة في بطولة كبرى، سوف يستخدم فيفا خوارزميات طورتها شركة Football Technology Centre AG، وهي مشروع مشترك مع شركة Hawk-Eye Innovations Ltd، لجمع غالبية بيانات الأحداث المباشرة بشكل تلقائي بناءً على بيانات التتبع المتاحة.

التبديلات

سيتم استخدام جهاز كمبيوتر لوحي لإجراءات تبديل اللاعبين، ليحلّ محل الإجراءات الورقية التقليدية والتواصل اليدوي لتبسيط وتنظيم عمليات تبديل اللاعبين.

وسيتم تزويد كل فريق بجهاز لوحي قبل انطلاق المباراة، لتمكينه من إدارة طلبات التبديل بشكل رقمي، بما يضمن توحيد المعلومات لجميع المعنيين وتوفير رؤية واضحة للتبديلات المتبقية.

ويلتقي الأهلي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية مع إنتر ميامي فجر الأحد 15 يونيو الجاري.

فيفا كأس العالم للأندية الأهلي
نرشح لكم
تريزيجيه: هددت طرابزون لأعود إلى الأهلي.. ولم أحصل على حقي إعلاميا الشناوي: صورنا بجانب ميسي تشعرنا بالفخر.. وهذا الفارق بين البطولة الحالية وكأس العالم 2018 أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية مؤتمر ريبيرو الأول - عن موقف زيزو وضيق الوقت وخطة إيقاف ميسي زيزو بعد وصوله ميامي: متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي حوار زيزو عن - مكالمة الخطيب وسر الرقم 25 وصفقة القرن والاحتفال أمام الزمالك زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله البرازيلي الـ 36.. إنتر يضم لويس هنريكي
أخر الأخبار
تريزيجيه: هددت طرابزون لأعود إلى الأهلي.. ولم أحصل على حقي إعلاميا 8 ساعة | الكرة المصرية
الشناوي: صورنا بجانب ميسي تشعرنا بالفخر.. وهذا الفارق بين البطولة الحالية وكأس العالم 2018 8 ساعة | كأس العالم للأندية
أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية 8 ساعة | كأس العالم للأندية
مؤتمر ريبيرو الأول - عن موقف زيزو وضيق الوقت وخطة إيقاف ميسي 8 ساعة | كأس العالم للأندية
دي لا فوينتي: هذا ما يفاجئنا في يامال.. ومستعد للهزيمة 8 ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو بعد وصوله ميامي: متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي 9 ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - علي الفيل يقترب من البنك الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
وعد من الجنايني لجماهير الزمالك بشأن الانتقالات 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506809/5-ابتكارات-من-فيفا-في-كأس-العالم-للأندية-2025