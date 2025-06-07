عاد من جديد.. بلماضي مديرا فنيا لـ الدحيل

السبت، 07 يونيو 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

جمال بلماضي - الدحيل

أعلن نادي الدحيل القطري عودة الجزائري جمال بلماضي لتدريب الفريق.

وتأتي عودة الجزائري لتدريب الفريق بعد رحيل الفرنسي كريستوف جالتييه.

وستكون تلك أول تجربة بلماضي بعد الرحيل عن تدريب الجزائر عقب نهاية مشوار الأفناك في أمم إفريقيا بكوت ديفوار في فبراير 2024.

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وسبق أن قاد بلماضي الدحيل فنيا لمدة 3 مواسم بين 2015 وحتى 2018 في 104 مباراة.

وفاز الأحمر تحت قيادته في 72 مباراة وخسر 17 وتعادل في 15 وتوج بـ 5 ألقاب.

كما سبق أن درب الفريق باسمه القديم "لخويا" بين 2010 و2012 وتوج بلقب دوري نجوم قطر مرتين.

وحاز مع الفريق جائزة أفضل مدرب في الدوري القطري موسم 2017-18.

يذكر أن الدحيل حل وصيفا للسد في دوري نجوم قطر الموسم المنقضي كما ودع على يد الريان في ربع النهائي من كأس أمير قطر.

ويأتي تعيين بلماضي بعد انضمام البولندي شيشتوف بيونتك قادما من باشاكشهير التركي بعد رحيل الكيني مايكل أولونجا هداف النادي التاريخي.

يذكر أن الفريق يضم في صفوفه يوسف أيمن الذي قضى النصف الأول من الموسم المنقضي معارا للأهلي.

جمال بلماضي الدحيل دوري نجوم قطر
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