تصفيات كأس العالم - كين يقود إنجلترا للفوز على أندورا.. ورقم قياسي لتوخيل

السبت، 07 يونيو 2025 - 21:37

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

حقق منتخب إنجلترا الفوز خارج أرضه على أندورا بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتفوق منتخب إنجلترا بفضل هدف هدافه التاريخي هاري كين الذي جاء في الدقيقة 50 بعد بينية من نوني مادويكي.

ووصل كين للهدف 450 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات، إذ وصل للهدف رقم 72 في مسيرته مع الأسود الثلاثة.

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الفوز رفع رصيد الأسود الثلاثة لـ 9 نقاط في الصدارة تحت قيادة توماس توخيل.

وأصبح توخيل أول مدرب في تاريخ منتخب إنجلترا يحقق الفوز في أول 3 مباريات له وبدون استقبال أهداف.

ويلتقي منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل وديا مع السنغال.

فيما يستكمل في سبتمبر المقبل تصفيات المونديال بلقائي أندروا ثم صربيا.

توماس توخيل إنجلترا تصفيات كأس العالم 2026
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