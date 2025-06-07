ليفاندوفسكي يوضح سبب غيابه عن بولندا في التوقف الدولي
السبت، 07 يونيو 2025 - 21:21
كتب : FilGoal
نرشح لكم
دي لا فوينتي: هذا ما يفاجئنا في يامال.. ومستعد للهزيمة تصفيات كأس العالم – هولندا تنتصر بثنائية على فنلندا في 23 دقيقة مبابي: أرشح ديمبيلي للكرة الذهبية.. وأنا الآن في قلب العاصفة أتالانتا يوضح حقيقة عرض الهلال لضم إيدرسون بريشيا يقترب من الإفلاس.. وسبال يفشل في تسجيل أوراقه للمشاركة بالدرجة الثالثة الإيطالية مبابي: فوز سان جيرمان بلقب أبطال أوروبا؟ لا ندم إنه قدري ذا أثليتك: تشيلسي يقدم عرضا رسميا لضم جيتنز من دورتموند البرازيلي الـ 36.. إنتر يضم لويس هنريكي