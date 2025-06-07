ليفاندوفسكي يوضح سبب غيابه عن بولندا في التوقف الدولي

السبت، 07 يونيو 2025 - 21:21

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بولندا - النمسا - يورو 2024

ليفاندوفسكي بولندا تصفيات كأس العالم 2022
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