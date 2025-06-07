في الجول يكشف موقف الرمادي من الاستمرار مع الزمالك.. والقرار الأقرب

السبت، 07 يونيو 2025 - 20:40

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي

أصبح أيمن الرمادي قريبا من عدم الاستمرار مع الزمالك في الموسم المقبل بعد تحقيق لقب كأس مصر.

وتولى الرمادي مهمة قيادة الأبيض بشكل مؤقت خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو بعقد حتى نهاية الموسم الجاري.

وساهم الرمادي في عودة الزمالك للألقاب المحلية بالفوز على بيراميدز وتحقيق لقب كأس مصر.

أخبار متعلقة:
الرمادي: تخطينا الوقت برغبة اللاعبين في حصد بطولة.. وعملت 16 ساعة في اليوم أيمن الرمادي لـ في الجول: أسعد لحظة في حياتي.. واللاعبون تعرضوا لظلم كبير الرمادي: الحديث عن مستقبلي سابق لأوانه.. وهذا اللاعب سيكون الأفضل في مصر مران الزمالك - جلسة الرمادي وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لـ بيراميدز

وحسبما علم FilGoal.com فإن رحيل أيمن الرمادي بنهاية عقده مع الزمالك هو القرار الأقرب حتى الآن مع تعيين مدير فني أجنبي من بداية الموسم المقبل.

كما يمتلك الرمادي عرضا في الإمارات ومسؤولو الأبيض لم يتواصلوا مع وكيله حتى الآن.

المدير الفني صاحب الـ 60 عاما قاد الزمالك في 5 مباريات فاز 2 وخسر 1 وتعادل في 2.

وسبق أن درب الرمادي فرق أسوان وسيراميكا كليوباترا وحقق معه لقبي كأس الرابطة المصرية في آخر نسختين.

أيمن الرمادي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - اتفاق بين الزمالك ونايكي بدءا من الموسم المقبل إمام عاشور: أشعر بحماس كبير للعب أمام ميسي.. وننتظر دعم الجماهير بأكملها محمد شوقي: سعيد بما قدمته في الأهلي ولم أقصر محمد شوقي مديرا فنيا لـ زد خبر في الجول - أوجولا يعود لـ سيراميكا بنهاية إعارته من بيراميدز أحمد عاطف - بركات الصغير الذي تحول إلى "قطة".. وجوكر يعول عليه المدربين وأمر يجب تطويره زيزو يصل إلى ميامي للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 اتحاد الكرة يكشف موعد فتح باب قيد القوائم الأولى للأندية
أخر الأخبار
مبابي: فوز سان جيرمان بلقب أبطال أوروبا؟ لا ندم إنه قدري 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ذا أثليتك: تشيلسي يقدم عرضا رسميا لضم جيتنز من دورتموند 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
5 ابتكارات من فيفا في كأس العالم للأندية 2025 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
البرازيلي الـ 36.. إنتر يضم لويس هنريكي ساعة | الكرة الأوروبية
عاد من جديد.. بلماضي مديرا فنيا لـ الدحيل ساعة | الوطن العربي
تصفيات كأس العالم - كين يقود إنجلترا للفوز على أندورا.. ورقم قياسي لتوخيل ساعة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي يوضح سبب غيابه عن بولندا في التوقف الدولي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - اتفاق بين الزمالك ونايكي بدءا من الموسم المقبل 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506803/في-الجول-يكشف-موقف-الرمادي-من-الاستمرار-مع-الزمالك-والقرار-الأقرب