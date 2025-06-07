في الجول يكشف موقف الرمادي من الاستمرار مع الزمالك.. والقرار الأقرب
السبت، 07 يونيو 2025 - 20:40
كتب : FilGoal
أصبح أيمن الرمادي قريبا من عدم الاستمرار مع الزمالك في الموسم المقبل بعد تحقيق لقب كأس مصر.
وتولى الرمادي مهمة قيادة الأبيض بشكل مؤقت خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو بعقد حتى نهاية الموسم الجاري.
وساهم الرمادي في عودة الزمالك للألقاب المحلية بالفوز على بيراميدز وتحقيق لقب كأس مصر.
وحسبما علم FilGoal.com فإن رحيل أيمن الرمادي بنهاية عقده مع الزمالك هو القرار الأقرب حتى الآن مع تعيين مدير فني أجنبي من بداية الموسم المقبل.
كما يمتلك الرمادي عرضا في الإمارات ومسؤولو الأبيض لم يتواصلوا مع وكيله حتى الآن.
المدير الفني صاحب الـ 60 عاما قاد الزمالك في 5 مباريات فاز 2 وخسر 1 وتعادل في 2.
وسبق أن درب الرمادي فرق أسوان وسيراميكا كليوباترا وحقق معه لقبي كأس الرابطة المصرية في آخر نسختين.
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