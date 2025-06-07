دوري المحترفين - لافيينا ينتصر على أسمنت أسيوط بثنائية في المباراة الفاصلة

السبت، 07 يونيو 2025 - 20:03

كتب : رضا السنباطي

مباراة غزل المحلة ولافيينا في دوري المحترفين

انتصر لافيينا على أسمنت أسيوط بنتيجة 2-0 في ذهاب المباراة الفاصلة للصعود لدوري المحترفين.

ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراتين فاصلتين بين لا فيينا وأسمنت أسيوط لاستكمال عدد فرق دوري المحترفين.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والإياب بين لا فيينا أول الفرق الهابطة وأسمنت أسيوط بصفته أفضل الثواني في مجموعات دوري القسم الثاني "ب".

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وذلك لاكتمال دوري المحترفين بـ18 فريقا في الموسم الجديد.

وانتصر لافيينا ذهابا على أرضه بنتيجة 2-0 بفضل هدفي كريم يامال ويوسف فهيد في الدقيقتين 54 و60.

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل لتحديد آخر الفرق المتأهلة لدوري المحترفين الموسم المقبل.

لافيينا أسمنت أسيوط دوري المحترفين
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