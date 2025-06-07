إمام عاشور: أشعر بحماس كبير للعب أمام ميسي.. وننتظر دعم الجماهير بأكملها

يشعر إمام عاشور لاعب الأهلي بالحماس لمواجهة ليونيل ميسي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الأهلي للقاء إنتر ميامي الأمريكي في الافتتاح فجر الأحد 15 يونيو الجاري.

وقال إمام عاشور لاعب الأهلي عبر موقع فيفا: "أشعر بحماس كبير للعب أمام أفضل لاعب في العالم. وأثق في قدرتنا على تحقيق إنجاز يليق باسمنا وباسم الأهلي".

وتابع "ننتظر دعم الجماهير بأكملها لنا. وجودهم يمنح المباراة معناها الحقيقي، ومن دونهم تفقد الكثير من قيمتها. ورسالتي لهم هي أننا نحتاج إليهم للوقوف معنا ودعمنا كما عهدناهم دائما في جميع المباريات والبطولات".

وأتم "لدي حماس كبير للمنافسة على هذه الملاعب. فمثل هذه البطولات تمثّل فرصة يتطلع إليها كل لاعب من أجل المشاركة والتألق".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن عاشور يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة والأقرب عدم مشاركته.

ويستعد الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي وديا استعدادا لكأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي تدريبين بعد الوصول إلى أمريكا استعدادا للبطولة.

ويلتقي الأهلي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية مع إنتر ميامي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.

وشارك عاشور في 39 مباراة خلال الموسم الماضي ونجح في تسجيل 19 هدفا وصنع 9 أهداف.