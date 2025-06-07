محمد شوقي: سعيد بما قدمته في الأهلي ولم أقصر

شدد محمد شوقي مدرب الأهلي السابق أنه لم يقصر في مهمته مع الفريق حتى رحيله.

وأعلن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد تعيين محمد شوقي مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال شوقي عبر أون سبورت: "الأهلي بيتي وسعيد بما قدمته وأعتقد أن المسؤولين سعداء بما قدمته في الفترة الأخيرة سواء فنيا أو إداريا وأتمنى لهم التوفيق".

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وأتم "شعرت بالثقة من مجلس الإدارة والخطيب ولم أقصر في أي شيء وأتمنى لهم التوفيق".

وسيتولى شوقي المهمة خلفا لحمادة صدقي الذي قاد زد لتصدر مجموعة تفادي الهبوط من الدوري المصري للموسم المنقضي.

وستكون تلك المهمة الرسمية الأولى لمحمد شوقي في الدوري المصري.

إذ سبق أن مل شوقي كنائب رئيس قطاع الناشئين في الأهلي، قبل أن يتولى منصب نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم، في شهر فبراير الماضي.

وفي أواخر إبريل الماضي، منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لإدارة شؤون الفريق مؤقتا حتى نهاية الموسم.

ورحل شوقي بنهاية الموسم بعد تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو مديرا فنيا للفريق.

وقاد شوقي بصحبة النحاس فريق الأهلي للفوز في 6 مباريات متتالية.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه.

وسبق وأن عمل محمد شوقي كمدرب في الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش.

كما عمل في نفس المنصب رفقة الراحل إيهاب جلال بفترة قصيرة تولى فيها قيادة المنتخب.