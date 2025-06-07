محمد شوقي: سعيد بما قدمته في الأهلي ولم أقصر
السبت، 07 يونيو 2025 - 19:46
كتب : FilGoal
شدد محمد شوقي مدرب الأهلي السابق أنه لم يقصر في مهمته مع الفريق حتى رحيله.
وأعلن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد تعيين محمد شوقي مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)
وقال شوقي عبر أون سبورت: "الأهلي بيتي وسعيد بما قدمته وأعتقد أن المسؤولين سعداء بما قدمته في الفترة الأخيرة سواء فنيا أو إداريا وأتمنى لهم التوفيق".
وأتم "شعرت بالثقة من مجلس الإدارة والخطيب ولم أقصر في أي شيء وأتمنى لهم التوفيق".
وسيتولى شوقي المهمة خلفا لحمادة صدقي الذي قاد زد لتصدر مجموعة تفادي الهبوط من الدوري المصري للموسم المنقضي.
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