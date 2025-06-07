محمد شوقي مديرا فنيا لـ زد

السبت، 07 يونيو 2025 - 19:42

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد شوقي

أعلن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد تعيين محمد شوقي مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل.

وقال سيف زاهر عبر قناة أون سبورت: "محمد شوقي مديرا فنيا لزد في الموسم المقبل".

وسيتولى شوقي المهمة خلفا لحمادة صدقي الذي قاد زد لتصدر مجموعة تفادي الهبوط من الدوري المصري للموسم المنقضي.

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وستكون تلك المهمة الرسمية الأولى لمحمد شوقي في الدوري المصري.

إذ سبق أن مل شوقي كنائب رئيس قطاع الناشئين في الأهلي، قبل أن يتولى منصب نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم، في شهر فبراير الماضي.

وفي أواخر إبريل الماضي، منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لإدارة شؤون الفريق مؤقتا حتى نهاية الموسم.

ورحل شوقي بنهاية الموسم بعد تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو مديرا فنيا للفريق.

وقاد شوقي بصحبة النحاس فريق الأهلي للفوز في 6 مباريات متتالية.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه.

وسبق وأن عمل محمد شوقي كمدرب في الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش.

كما عمل في نفس المنصب رفقة الراحل إيهاب جلال بفترة قصيرة تولى فيها قيادة المنتخب.

محمد شوقي الأهلي زد
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