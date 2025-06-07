تنس - الأصغر منذ 23 عاما.. كوكو جوف تحصد لقب رولان جاروس 2025

فازت الأمريكية كوكو جوف بلقب بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة) بالفوز على البيلاروسية أرينا سابالينكا في النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتفوقت سابالينكا في المجموعة الأولى بنتيجة 7-6 لكن الأمريكية تعادلت في الثانية بنتيجة 6-2.

وحققت الأمريكية صاحبة الـ 21 ربيعا الفوز باللقب بحسم المجموعة الأخيرة الفاصلة بنتيجة 6-4.

ولم تخسر كوكو خلال الأدوار الأولى أي مجموعة، وفي ربع النهائي تفوقت على الأمريكية ماديسون كييز بنتيجة 2-1.

وفي نصف النهائي فازت على الفرنسية لوي بوسون من أجل الوصول للنهائي لحسم اللقب أمام المصنفة الأولى عالميا.

وأصبحت كوكو أصغر لاعب تفوز بلقب أمريكا المفتوحة ورولان جاروس منذ مواطنتها سيرينا ويليامز في 2002.

كما باتت أيضا أصغر لاعب تفوز بأكثر من جائزة كبرى في عالم التنس منذ ماريا شارابوفا الفائزة بلقبي ويمبلدون 2004 وأمريكا المفتوحة في 2006.

وتعد ثالث أمريكية تفوز بلقب رولان جاروس منذ 1990 بعد جينفير كابرياتي وسيرينا ويليامز.

وهي أيضا أول لاعبة تفوز على المصنفة الأولى عالميا في النهائي بعد قلب تأخرها لفوز منذ شيتيفي جراف في نهائي 1999.