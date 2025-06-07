خبر في الجول - أوجولا يعود لـ سيراميكا بنهاية إعارته من بيراميدز

قرر نادي بيراميدز عدم تفعيل بند شراء صديق أوجولا بشكل نهائي عقب نهاية إعارته من سيراميكا كليوباترا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجناح النيجيري سيعود لارتداء قميص سيراميكا في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أيضا أن بيراميدز لم يفعّل بند الشراء قبل نهاية شهر أبريل الماضي كما كان محددا ضمن بنود التعاقد.

إذ سبق أن كشف FilGoal.com أن بند أحقية الشراء يبلغ 2 مليون دولار وينتهي 30 أبريل الجاري، أي إذا لم يفعل بيراميدز البند قبل هذا الموعد فلن يتمكن من ضمه بهذا المبلغ.

وقضى أوجولا الموسم الجاري معارا من سيراميكا لبيراميدز وساهم في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

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وشارك أوجولا مع بيراميدز في 25 مباراة سجل خلالها 5 أهداف في جميع المسابقات، وصنع أيضا 5 أهداف.

وحل النيجيري وصيفا في الدوري والكأس وتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

صاحب الـ 27 عاما انضم لسموحة في 2021 وبعد موسمين بقميص الفريق السكندري انتقل لسيراميكا.

وساهم خلال موسم واحد مع سيراميكا في الفوز بلقب كأس الرابطة المصرية.

وإجمالا منذ انتقاله للكرة المصرية شارك في 112 مباراة بجميع المسابقات سجل 31 وصنع 23 وتوج بلقبين.