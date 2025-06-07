خبر في الجول - أوجولا يعود لـ سيراميكا بنهاية إعارته من بيراميدز

السبت، 07 يونيو 2025 - 19:01

كتب : عمرو نبيل

صديق أوجولا - بيراميدز

قرر نادي بيراميدز عدم تفعيل بند شراء صديق أوجولا بشكل نهائي عقب نهاية إعارته من سيراميكا كليوباترا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجناح النيجيري سيعود لارتداء قميص سيراميكا في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أيضا أن بيراميدز لم يفعّل بند الشراء قبل نهاية شهر أبريل الماضي كما كان محددا ضمن بنود التعاقد.

أخبار متعلقة:
المنيري يكشف سبب غياب أوجولا عن قائمة بيراميدز لمواجهة صنداونز خبر في الجول - بيراميدز ينتظر قرار مدربه لتفعيل بند شراء أوجولا.. وتفاصيل العقد بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة صديق أوجولا.. ومدة غيابه بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة صديق أوجولا

إذ سبق أن كشف FilGoal.com أن بند أحقية الشراء يبلغ 2 مليون دولار وينتهي 30 أبريل الجاري، أي إذا لم يفعل بيراميدز البند قبل هذا الموعد فلن يتمكن من ضمه بهذا المبلغ.

وقضى أوجولا الموسم الجاري معارا من سيراميكا لبيراميدز وساهم في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وشارك أوجولا مع بيراميدز في 25 مباراة سجل خلالها 5 أهداف في جميع المسابقات، وصنع أيضا 5 أهداف.

وحل النيجيري وصيفا في الدوري والكأس وتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

صاحب الـ 27 عاما انضم لسموحة في 2021 وبعد موسمين بقميص الفريق السكندري انتقل لسيراميكا.

وساهم خلال موسم واحد مع سيراميكا في الفوز بلقب كأس الرابطة المصرية.

وإجمالا منذ انتقاله للكرة المصرية شارك في 112 مباراة بجميع المسابقات سجل 31 وصنع 23 وتوج بلقبين.

صديق إوجولا سيراميكا كليوباترا بيراميدز
نرشح لكم
خبر في الجول - اتفاق بين الزمالك ونايكي بدءا من الموسم المقبل في الجول يكشف موقف الرمادي من الاستمرار مع الزمالك.. والقرار الأقرب إمام عاشور: أشعر بحماس كبير للعب أمام ميسي.. وننتظر دعم الجماهير بأكملها محمد شوقي: سعيد بما قدمته في الأهلي ولم أقصر محمد شوقي مديرا فنيا لـ زد أحمد عاطف - بركات الصغير الذي تحول إلى "قطة".. وجوكر يعول عليه المدربين وأمر يجب تطويره زيزو يصل إلى ميامي للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 اتحاد الكرة يكشف موعد فتح باب قيد القوائم الأولى للأندية
أخر الأخبار
مبابي: فوز سان جيرمان بلقب أبطال أوروبا؟ لا ندم إنه قدري 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ذا أثليتك: تشيلسي يقدم عرضا رسميا لضم جيتنز من دورتموند 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
5 ابتكارات من فيفا في كأس العالم للأندية 2025 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
البرازيلي الـ 36.. إنتر يضم لويس هنريكي ساعة | الكرة الأوروبية
عاد من جديد.. بلماضي مديرا فنيا لـ الدحيل ساعة | الوطن العربي
تصفيات كأس العالم - كين يقود إنجلترا للفوز على أندورا.. ورقم قياسي لتوخيل ساعة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي يوضح سبب غيابه عن بولندا في التوقف الدولي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - اتفاق بين الزمالك ونايكي بدءا من الموسم المقبل 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506795/خبر-في-الجول-أوجولا-يعود-لـ-سيراميكا-بنهاية-إعارته-من-بيراميدز