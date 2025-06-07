أحمد عاطف - بركات الصغير الذي تحول إلى "قطة".. وجوكر يعول عليه المدربين وأمر يجب تطويره

في الكرة المصرية، كثيرون يلمعون بسرعة ثم يختفون، ولكن هناك من يصنع اسمه بخطوات ثابتة.

أحمد عاطف النادي : بيراميدز بيراميدز

أحمد عاطف، أو كما يعرفه الجمهور المصري بـ"قطة"، هو واحد من هؤلاء اللاعبين الذين اجتازوا العديد من العقبات منذ طفولتهم، بداية من الاستغناء عنه في النادي الأهلي وعدم الاقتناع به بيراميدز حتى أصبح لاعبًا تكتيكيًا لا يمكن الاستغناء عنه في خط وسط الفريق السماوي.

بدأ أحمد عاطف "قطة" في أكاديمية الأهلي منذ صغره (6 أعوام فقط)، إذ انضم للنادي عام 2008 حتى رحيله إلى عام 2019.

ورحل قطة بعد إلغاء فرق مواليد 2002 في القلعة الحمراء، وهو ما تبعه دمج لبعض الفرق، لينضم إلى بيراميدز وخرج للإعارة مرتين لناديي المقاولون العرب وزد قبل أن يعود للتألق مع الفريق السماوي ليفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى.

ويستعرض FilGoal.com قصة أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الذي تألق خلال الآونة الأخيرة كالتالي.

من "بركات" إلى "قطة"

وخلال طفولة أحمد عاطف، كان يشاهد ناشئو الأهلي باستمرار، برنامج بركات ملك الحركات الذي كان يقدمه محمد بركات، وكانت الأغنية الخاصة به تتضمن كلمة (قطة)".

وتعلق اللاعبون بالأغنية وباتوا يرددونها في التمرين، وكان حينها معروفًا بين زملائه باسم بركات الصغير بسبب تشابه أسلوب اللعب، لكن أحمد سيد غريب اختار اسم قطة بدل بركات، ومنذ ذلك الوقت التصق به الاسم.

يحب أحمد عاطف الاسم للغاية، ويؤمن أنه يعبر عن أسلوبه في الملعب، إذ يؤدي بـ 7 أرواح، وحماس كبير في التدريبات وفي كل مباراة.

وكشف عبد النبي عاشور، مدرب الأهلي السابق في حديثه لـ FilGoal.com عن بدايات "قطة" في النادي، مشيرًا إلى أن اللاعب واجه صعوبات كبيرة، قبل أن يثبت جدارته بفضل عزيمته وتطوره المستمر.

وقال عاشور: "أحمد عاطف من مواليد 2002، وبدأ يلعب معي منذ أن كان عمره من 2008 حتى 2013، لذلك أعرف إمكانيات اللاعب".

وأضاف "رحلت عن الأهلي في عام 2013، وعندما عدت إلى مصر بعد فترات تدريبية في السعودية مع ناديي الاتحاد والاتفاق، وبدأت العمل في قطاع الناشئين بنادي بيراميدز عام 2019".

وتابع "في ذلك الوقت، تم دمج فرق داخل قطاع ناشئي الأهلي، وتم إلغاء فرق مواليد 2002 و2004، وكنت حينها مسؤولًا عن فريق مواليد 1999 في نادي بيراميدز، بجانب رئاستي لقطاع الناشئين".

وأردف" رحل إبراهيم شتا وأحمد عاطف عن الأهلي وكان الأخير قريبا من الانتقال إلى نادي في الدرجة الرابعة، وعلى الفور طلبت منه الانضمام إلى بيراميدز".

عاشور يتحدى الجميع

وواصل "طلبت من سامر عبد الرحمن تسجيل قطة في مواليد 2002، لكنه رفض إذ كان يعرف اللاعب أثناء تدريبه له في الأهلي، وقال لي أن مستواه الني لا يقنعه وجسمه ضعيف للغاية".

وزاد "أخبرني سامر عبد الرحمن أنه لا يرغب في قيد اللاعب، وإذا أصررت سيسجله لكنه لن يشارك في المباريات".

وتابع "بعد رفض سامر، قررت تسجيل اللاعب في مواليد 1999، وتعرضت لانتقادات كبيرة من المسئولين حينها، وكثيرون اعترضوا على منحه الفرصة، حتى أن بعضهم تواصل مع معتصم سالم ليسألني عن سبب تمسكي باللاعب".

وأوضح "بدأ أشركه في المباريات وبدأ يثبت نفسه تدريجيًا، لم يكونوا مصدقين أن هذا مستواه الحقيقي، لكنني كنت أرى فيه شيئًا مختلفًا".

واستطرد عاشور: "رغم رحيلي بسبب بعض المشكلات مع إدارة النادي، إلا أنني حرصت على كتابة تقرير أوصي فيه بمنحه عقدًا رسميًا، ومن ثم إعارته للحصول على فرصة للعب، كما حدث نفس الأمر مع إبراهيم شتا وعماد ميهوب".

وتابع "أحمد عاطف قادر على اللعب في المراكز الثلاثة بخط الوسط، بالإضافة إلى الظهيرين الأيمن والأيسر، والجناح، هذه المرونة تمنحه فرصة حقيقية ليكون عنصرًا مؤثرًا في أي نظام تكتيكي يلعب به الفريق".

وعن تطوير اللاعب، قال "عملت على تطوير مفهوم يسمى (توسيع محتوى الجسم) هو عبارة عن استخدام جسم اللاعب في حماية الكرة رغم ضعف بنيته الجسدية وهذا الأمر فعلته مع أحمد عيد وناصر ماهر وكوكا، كما ركزنا على تعزيز الناحية الذهنية، والالتحامات، والتواصل داخل الملعب للعب في أعلى المستويات".

انطلاقة حقيقية

انتقل أحمد عاطف قطة إلى نادي المقاولون العرب في عام 2022، لتكون انطلاقته الحقيقية في الدوري المصري.

وقال أحمد عاطف عبر "أون سبورت": "تجربتي مع المقاولون كانت الأولى الحقيقية في الدوري الممتاز، وقد أثرت فيّ كثيرًا".

وأضاف "منذ اليوم الأول شعرت بالاحتواء والدعم من الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، ومعتمد جمال، إلى جانب المهندس محمد عادل والإدارة بالكامل".

وتابع "في البداية، تساءل البعض عن هويتي، لكن من أول تدريب وجدت زملائي يلتفون حولي، وبدأت أندمج سريعًا".

وواصل "هذا الموسم مع المقاولون كان نقطة تحول، إذ شاركت بانتظام مع فريق كبير، وكان ذلك السبب في انضمامي للمنتخب الأولمبي للمرة الأولى".

وأردف "شاركت في معسكر المنتخب قبل مواجهتي زامبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية".

وعلى مستوى منتخب مصر الأولمبي، لعب قطة 14 مباراة سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وزاد "الدعم الذي تلقيته من الجميع في النادي ساعدني على تخطي الرهبة، وشجعني على تقديم أفضل ما لدي".

وتابع "في بيراميدز كانت فرصي محدودة بسبب وجود أسماء كبيرة وخبرات، وكنت لا أزال صغيرًا، لكن التجربة جعلتني أُدرك أهمية المشاركة المنتظمة في المباريات، وهو ما تحقق مع المقاولون".

وأتم "شعرت بالراحة في نادي المقاولون العرب، والأهم بالنسبة لي هو أن أشارك، لا أشبع من المباريات، ودائمًا أرغب في التواجد داخل الملعب وإثبات نفسي".

لم يسجل أحمد عاطف أي أهداف مع المقاولون العرب لكنه اكتسب خبرة اللعب في الدوري الممتاز، وصنع قطة 3 أهداف في 26 مباراة مع النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

ماكينة ضغط وذكاء تكتيكي

بعد تألقه بقميص المقاولون العرب، وظهوره بمستوى فني مميز خلال مباريات الدوري الممتاز، انضم قطة إلى صفوف نادي زد، ليعرفه الجمهور بشكل أكبر.

وعبر قطة عن سعادته بتجربة نادي زد، مؤكدًا أن اللعب بانتظام هو أولويته الأولى، رغم ارتباطه بعقد مع نادي بيراميدز.

وقال "قطة" في تصريحات عبر "أون سبورت": "نادي زد يمتلك منظومة احترافية مميزة، والفرصة هنا للظهور والتطور أكبر بفضل الشراكات التي أبرمها النادي، سواء مع أستون فيلا أو فيتوريا البرتغالي، ما يُسهّل على اللاعبين الصغار فرصة الاحتراف الخارجي".

وأضاف "عمري 22 عامًا فقط، وأشعر أنني ما زلت في بداية الطريق، وجودي وسط هذه المنظومة يجعلني متفائلًا جدًا بالمستقبل، خاصة مع جهاز فني محترم بقيادة مجدي عبد العاطي، ومدير الكرة وليد صلاح الدين"

وأشاد عمر عبد الله، محلل الأداء في نادي زد، بإمكانيات لاعب خط الوسط أحمد عاطف "قطة" في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com مؤكدًا أنه من أبرز المواهب الواعدة في الكرة المصرية حاليًا، نظرًا لما يمتلكه من مرونة تكتيكية وذكاء داخل الملعب.

وقال عبد الله: "قطة لاعب تكتيكي من طراز رفيع، خلال تواجده مع الفريق تم استخدامه في أكثر من مركز، ولعب في مركز 8 مع الفريق كما تواجد أحيانا في دور رقم 10، قطة جوكر حقيقي في الفريق".

وأضاف "يملك قدرة كبيرة على إعادة الاستحواذ للفريق، ويُعد من أكثر اللاعبين شراسة في الضغط دون ارتكاب مخالفات، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا في خطط اللعب التي تعتمد على استرجاع الكرة سريعًا".

وتابع "أحمد عاطف تطور من ناحية إنهاء الهجمات خاصة خلال فترة وجوده مع بيراميدز، وسجل هدف رائع في نهائي الكأس أمام الزمالك".

وعن تطوره، قال "كان دائما ما يأتي لي بشكل فردي للسؤال على كيفية تطوره، ويسأل عن كيفية زيادة جودة التمريرات القصيرة والطويلة وكيفية مهاجمة المساحات، اللاعب يبحث دائما عن الأفضل".

وعن أفضل فتراته مع نادي زد، قال "أحمد عاطف قدم مشوار الكأس بشكل رائع خلال الموسم الماضي، ونجح الفريق في الوصول إلى المباراة النهائية".

وتابع "أتذكر أنه قدم أداءً مميزا في مباراة الزمالك التي فزنا بها 2-1، إذ لعب كظهير أيمن في طريقة لعب 3-5-2".

وعن عيوبه، قال "لا أحب المدح الزائد للاعبين لكن قطة يحتاج لتطوير أمرين، الأول زيادة قدرته على تسجيل الأهداف، إذ أن نسبة توغلاته داخل منطقة الجزاء كبيرة للغاية ولا تتناسب مع معدله التهديفي".

ولعب قطة 33 مباراة مع نادي زد، نجح في تسجيل هدفا واحدا وقدم تمريرة حاسمة.

وأردف "الأمر الثاني زيادة المراوغات إذ يمتاز قطة بخفة الحركة، ويحتاج لتطوير قدرته على تجاوز المدافعين خاصة أنه يلعب جناح في أحيانا كثيرة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أحمد عاطف قطة 22 عاما فقط ولديه مستقبل جيد بشرط التركيز والانضباط، ولديه فرصة للعب مع منتخب مصر والاحتراف في أوروبا بسبب سنه الصغيرة".

عاد قطة إلى صفوف نادي بيراميدز بعدما ثبت أقدامه في الدوري المصري، وخلال فترته مع النادي السماوي تطور بشكل جيد على المستوى التهديفي إذ سجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وهو ما يعتبر تحسن واضح في أرقام قطة.

video:1

قطــــــــــة يخطف دفاع الزمالك ويسجل هدف أول عالمي لبيراميدز في الزمالك

بيراميدز 1 : 0 الزمالك pic.twitter.com/EjqJqukV4d — ON Sport (@ONTimeSports) June 5, 2025

وخلال موسم 2024-2025، نجح قطة في تسجيل 3 أهداف بالدوري المصري وسدد 25 مرة على المرمى منها 10 بين القائمين والعارضة.

أرسل قطة 352 تمريرة صحيحة بنسبة 78%، كما أرسل 24 تمريرة طولية صحيحة بنسبة نجاح 56%، كما صنع 9 فرص محققة.

راوغ قطة المدافعين 15 مرة وافتك الكرة 20 مرة وفاز بـ92 تحدي منها 18 صراع هوائي، وحصل على 3 بطاقات صفراء خلال الموسم الجاري.

وفي دوري أبطال إفريقيا، سجل هدفًا واحدًا في البطولة، وسدد 7 كرات على المرمى، منها 2 فقط بين القائمين والعارضة.

ولم يصنع أي أهداف، لكنه خلق 3 فرص محققة للتسجيل، ومرر 120 كرة ناجحة بدقة تمرير بلغت 72.7%.

نفذ 14 كرة طويلة، منها 4 فقط ناجحة، بنسبة دقة بلغت 28.6%، أرسل عرضيتين ناجحتين من أصل 4 بعرضيات دقيقة بنسبة 50.0%.

ولمس الكرة 284 مرة، منها 11 لمسة داخل منطقة جزاء الخصم.

نجح في 8 مراوغات بنسبة نجاح بلغت 47.1%، وفقد الكرة في 8 مناسبات فقط.

وفاز بـ 6 تدخلات دفاعية ناجحة من أصل 10، بنسبة نجاح بلغت 60.0%، وكسب 40 التحامًا أرضيًا من أصل 90، بنسبة نجاح 44.4%.

وتفوق في 6 التحامات هوائية فقط من أصل 22، بنسبة نجاح ضعيفة بلغت 27.3%.

بالتأكيد أرقام أحمد عاطف تحتاج إلى التحسن لكنه يبقى واحدا من أفضل اللاعبين في مصر بالآونة الأخيرة بعد دوره التكتيكي الرائع مع بيراميدز ومشاركته أساسيا على حساب مصطفى فتحي وصديق أوجولا ورمضان صبحي، فهل يكمل قطة مسيرة تألقه مع بيراميدز وينضم لمنتخب مصر في القريب العاجل؟ هذا ما سيجيب عليه قطة بنفسه.