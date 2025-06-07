زيزو يصل إلى ميامي للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

السبت، 07 يونيو 2025 - 18:08

كتب : حسام نور الدين

زيزو - الأهلي

وصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

الأهلي

وصل زيزو إلى مدينة ميامي اليوم السبت قادما من القاهرة، بعدما الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه.

وينضم زيزو لمعسكر الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

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ووصل زيزو برفقة محمد أسامة اداري الفريق، وكان في استقبالهما الكابتن سمير عدلي المدير الإداري في مطار ميامي.

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وكان المالي أليو ديانج قد وصل فجر اليوم إلى ميامي بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في الخسارة من الكونغو الديمقراطية 1-0 وديا.

فيما يتبقى وصول وسام أبو علي والذي يشارك مع منتخب فلسطين في التوقف الدولي الجاري بتصفيات كأس العالم 2026 حيث يواجه عمان يوم الثلاثاء المقبل.

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

أحمد سيد زيزو الأهلي كأس العالم للأندية
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