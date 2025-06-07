بن رمضان: انضمامي لـ الأهلي جاء في التوقيت المثالي.. وسعيد بأجواء المعسكر

شدد محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي على أن الأجواء داخل معسكر الفريق تساعده على التأقل السريع.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية بالشكل الجديد من 32 فريقا لأول مرة.

وقال بن رمضان عبر موقع النادي: "انضمامي للأهلي جاء في توقيت مثالي قبل كأس العالم للأندية من أجل مساهمتي تحقيق طموحات الأهلي وجماهيره التي أحسنت استقبالي وأتمنى أن أسعدهم أنا الآخر".

وواصل "خضت أول مران مع الفريق وكنت سعيدا للغاية بالاستقبال وشعرت أن الفريق كله أسرة واحدة وهذا أفضل ما يميز الأهلي وأتمنى أن أنسجم سريعا مع اللاعبين ونعتاد على طريقة اللعب".

وتابع "الأهلي يضم لاعبين كبار وعلى مستوى فني رائع وتحدثت كثيرا مع إمام عاشور على متن الطائرة وتعرفت عليه وكذلك على أفشة صاحب الظل الخفيف ويوما بعد الآخر نتعرف جميعنا على بعض".

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وأكمل "أجواء المعسكر مميزة والجميع في حالة تركيز لتقديم أفضل مستوى في كأس العالم للأندية حتى نصل لأبعد نقطة في البطولة".

وشدد "مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي قوية بلا شك وإن شاء الله سنكون في قمة تركيزنا خلال المباراة ونحقق لفوز ونصل إلى أبعد نقطة".

وأضاف "جميع الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية قوية وصاحبة تاريخ حافل بالإنجازات والأهلي كذلك ونريد أن نكون جميعا على قدر المسؤولية ونلبي طموحات الجماهير".

وأتم "علي معلول لاعب كبير وقدم كل ما لديه مع الأهلي وتحدث معي كثيرا عن الأجواء في الفريق ومصر بشكل عام وأتمنى له التوفيق في مسيرته".

ويلعب الأهلي في مباراة افتتاح البطولة ضد إنتر ميامي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.