خبر في الجول - إمام عاشور يعاني من إجهاد في العضلة الضامة.. وموقفه من مواجهة باتشوكا
السبت، 07 يونيو 2025 - 16:45
كتب : أحمد الخولي
تعرض إمام عاشور لاعب الأهلي لإصابة خلال تدريبات الفريق.
إمام عاشور
النادي : الأهلي
وعلم FilGoal.com أن عاشور يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة والأقرب عدم مشاركته.
ويستعد الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي وديا استعدادا لكأس العالم للأندية.
وخاض الأهلي تدريبين بعد الوصول إلى أمريكا استعدادا للبطولة.
ويلتقي الأهلي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية مع إنتر ميامي.
ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.
وشارك عاشور في 39 مباراة خلال الموسم الماضي ونجح في تسجيل 19 هدفا وصنع 9 أهداف.
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