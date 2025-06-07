روما يعلن تغيير شعاره
السبت، 07 يونيو 2025 - 16:18
كتب : FilGoal
أعلن نادي روما تغيير شعار بداية من الموسم المقبل.
وأشار روما إلى أن الشعار الجديد سيكون بثابة عودة تدريجية لشعار النادي التاريخي.
الشعار البجديد يختلف في لون الذئب بداخله والذي كان باللون الرمادي من قبل ولكنه سيتحول إلى ذئب بألوان روما التقليدية بالأحمر الداكن والأصفر.
كما تم إزالة كلمة روما وتاريخ تأسيس النادي مع وضع ASR وهو اختصار لاسم النادي.
وأشار النادي إلى أن الشعار الجديد يمثل رمز روح هذا النادي واستجابة إلى مطالب الجماهير التي طالبت بذلك.
وكان روما قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.
ورحل كلاوديو رانييري مدرب الفريق عن تدريبه عقب نهاية الموسم وأعلن النادي تعيين جيان بيير جياسبريني بمدرب أتالانتا السابق بدلا منه.
نرشح لكم
ذا أثليتك: أرسنال أعتاب ضم كيبا أريزابالاجا لتعويض رحيل كيليهر.. ليفربول يضم حارسا شابا سكاي: ليفركوزن وأندية إنجليزية تستعد لضم جارناتشو بمشاركة محمد زيدان.. تعادل أساطير دورتموند مع ريال مدريد رونالدو: لن أشارك في كأس العالم للأندية.. ولا يجب مقارتني مع يامال مواعيد مباريات السبت 7 يونيو - تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم كييزا: موتا طلب مني الرحيل عن يوفنتوس.. وباريس سحق إنتر نفسيا خطوات متسارعة.. ريال مدريد يسابق الزمن لضم كاريراس قبل كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
محمد شوقي مديرا فنيا لـ زد 57 دقيقة | الدوري المصري