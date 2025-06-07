روما يعلن تغيير شعاره

السبت، 07 يونيو 2025 - 16:18

كتب : FilGoal

شعار روما الجديد

أعلن نادي روما تغيير شعار بداية من الموسم المقبل.

وأشار روما إلى أن الشعار الجديد سيكون بثابة عودة تدريجية لشعار النادي التاريخي.

الشعار البجديد يختلف في لون الذئب بداخله والذي كان باللون الرمادي من قبل ولكنه سيتحول إلى ذئب بألوان روما التقليدية بالأحمر الداكن والأصفر.

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كما تم إزالة كلمة روما وتاريخ تأسيس النادي مع وضع ASR وهو اختصار لاسم النادي.

وأشار النادي إلى أن الشعار الجديد يمثل رمز روح هذا النادي واستجابة إلى مطالب الجماهير التي طالبت بذلك.

وكان روما قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.

ورحل كلاوديو رانييري مدرب الفريق عن تدريبه عقب نهاية الموسم وأعلن النادي تعيين جيان بيير جياسبريني بمدرب أتالانتا السابق بدلا منه.

روما
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