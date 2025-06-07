بمشاركة محمد زيدان.. تعادل أساطير دورتموند مع ريال مدريد

في مباراة جمعت بين أساطير الفريقين تعادل ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لكل فريق.

المباراة التي أقيمت بين قدامى الفريقين ستذهب أرباحها لمؤسسة ريال مدريد الخيرية.

وشهدت المباراة مشاركة محمد زيدان ضمن أساطير دوتموند بجانب رومان فايدنفيلر ولارس بيندر لوكاس بيتشيك.

بينما كان أبرز أساطير ريال مدريد في المباراة توني كروس وبيبي ورافاييل فاران ومارسيلو وراؤول جونزاليس وروبيرتو كارلوس.

تقدم ريال مدريد بعد 4 دقائق عن طريق جوليو باتيستا بعد عرضية رائعة من مارسيلو.

وتعادل لارس بيندر لدورتموند في الدقيقة 16 قبل أن يضيف لوكاس باريوس الهدف الثاني في الدقيقة 22 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل ريال مدريد عن طريق توني كروس من ركلة جزاء حصل عليها مارسيلو.

وتقدم الملكي من جديد في الشوط الثاني برأسية من راؤول.

وأحرز أموروسو هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 86 بعد خطأ دفاعي.