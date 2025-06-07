الشناوي: الزمالك هو منافسنا الحقيقي.. والجميع يحاربنا في إفريقيا

يرى محمد الشناوي أن الدوري السابق كان الأصعب في مسيرته مع الأهلي.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 45 في تاريخه.

وقال الشناوي عبر أون سبورت: "بالنسبة لي الدوري كان هو الأصعب في مسيرتي مع الأهلي برفقة دوري 2019 ولكن الحمد لله هدفنا كان التتويج وتحدثنا عن ذلك بعد عودتنا للمشاركة من جديد والحمد لله حالفنا التوفيق".

"أشعر بالحزن لرحيل علي معلول وعمرو السولية وعدم تواجدهم بكأس العالم لأنهما كانا الأقرب لي ورامي ربيعة أيضا كان من قادة الفريق وكان يساعد بغرفة خلع الملابس ولكن هذه سنة الحياة، معول كان تونسي ولكن بالنسبة لي كان مصريا وكان يريد الاستمرار ولكن هذه سنة الحياة وأتمنى له التوفيق وسيكون إضافة لأي فريق ينتقل إليه".

"ميشيل يانكون استمر معنا لمدة 6 سنوات وهو بمثابة أخير الكبير وتعملمت الكثير منه وأتمنى له التوفيق في محطته المقبلة".

"في مباراة فاركو وبعد طرد حارس مرماهم شعرت بشد خفيف وطلبت من عماد النحاس التدبيل لكي لا تتفاق الإصابة وبنفس التوقيت لكي يشارك مصطفى شوبير".

"الخروج من صنداونز كانت لحظة سيئة لأنني كنت أتمنى التتويج الثالث على التوالي ولكننا وضعنا في نفس الموقف من قبل في النهائي ضد الوداد عندما كنا سنتوج للمرة الثالثة على التوالي أيضا وبالنسبة لي في الأهلي نواجه حربا حتى لا نحصل على 3 بطولات على التوالي، وأعتقد أن هذا بسبب فارق عدد بطولتنا الكبير عن الجميع ولذلك يحاربنا الجميع ولكن هذه هي كرة القدم ونحن نريد التتويج بأي لقب نشارك به".

وواصل "أصعب مباراة لنا كانت المصري ولأننا استقبلنا مبكرا ولكننا عدنا وهذا يحسب للاعبين والجهاز الفني وأيضا مواجهة سيراميكا كليوباترا في ملعب المقاولون كان صعبا لأن أرضية الملعب سيئة جدا".

وكشف "أخبرت ياسر إبراهيم عقب مباراة البنك الأهلي إن هذا الدوري سيسمى باسمه ولا أرى أنه أخطأ في هدف صنداونز لكن حظه لكان سيئا".

وتابع "لم نخسر أي مباراة في الدوري سوى مباراة اعتبرت كإنسحاب وإكمال البطولة بدون هزيمة شيء جيد جدا".

وأضاف "منذ بداية الدوري ونحن نعتبر أن الزمالك هو منافسنا ولكن في الدوري من يسير بشكل جيد هو من ينافس حتى النهاية مثل بيراميدز ولكن الزمالك حتى لو ابتعد قليلا عن المنافسة سيظل هو المنافس الأساسي".

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي ستقام خلال الشهر الحالي بأمريكا.