رونالدو: لن أشارك في كأس العالم للأندية.. ولا يجب مقارتني مع يامال

السبت، 07 يونيو 2025 - 14:40

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

كشف كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عن موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جزء من عائلتي إسباني ولدي عاطفة باتجاههم، لقد كان منتخب إسبانيا دائما من الأفضل في العالم ولديهم لاعبين جيدين مثل بيدري والجيل الصغير بالكامل وحتى المدرب الذي يسحب الجميع لأعلى مستوى".

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وواصل "إذا وصل أي مدرب للنهائي فهذا لأنه قام بعمل جيد والتشكيك في مارتينيز يربكني والحديث عن مدربين آخرين قلة احترام له ونحن سعداء بوجوده، إنه يغني النشيد الوطني معنا ويتحدث لغتنا وشغفه يتجدد يوميا وهذا أكثر ما أقدره".

وأكمل "لم أحقق بطولات منذ مدة طويلة ولكن في كرة القدم هناك دائما سنوات بدون ألقاب ولا يمكنك الفوز دائما وغدا ستكون فرصتي الأخيرة بالموسم وستكون مبارة صعبة ولكنها ممكنة".

وتابع "الهاتريك ضد إسبانيا في كأس العالم؟ الحياة تعاش من خلال الذكريات وتجعلنا ما نحن عليه اليوم ولكن على مدار سنوات علمتني كرة القدم أن الماضي قد انتهى ويجب علينا العيش في الحاضر وكأنه اليوم الأخير، سننافس على بطولة جميلة توجنا بها من قبل ونريد النتويج بها من جديد".

وعن لامين يامال قال: "لامين يقوم بعمل جيد في النادي ولديه منتخب يدعمه بشكل جيد، هو يتواجد بالأجواء المثالية لإظهار جودته ولكن للاستمتاع بلاعب مثله يجب أن يتركه يتطور بهدوء ونسحب منه الضغط، هو موهوب جدا".

واستمر "إعطاء النصيحة ليامال؟ سأعطي النصيحة لأي شخص يريدها ولكن على انفراد".

وعن المقارنة مع يامال قال: "لقد كان الأمر دائما بين كريستيانو وأي لاعب أنا معتاد على ذلك ولكن نحن من جيلين مختلفين، واحد يبدأ والآخر ينتهي، يجب عليهم مقارته بفيتينا هو أقرب له ولكن لا بأس سأتقبل الانتقادات وفي الحقيقة الأمر سيكون بين فريقين ولكن الإعلام يحب إشعال الأجواء وأكثر ما أريده هو أن تفوز البرتغال ضد فريق بربما هو الأفضل في العالم".

وشدد "الكرة الذهبية؟ الجوائز الفردية فقدت مصداقيتها ولا يمكنني أن أقول من المرشح، أرى أن الفائز بها يجب أن يكون قد فاز بدوري أبطال أوروبا ولكن لا مصداقية ولا أؤمن بعد الآن بالجوائز الفردية وأعرف ما يدور خلف الكواليس، قد يفوز بها يامال أو ديمبيلي أو فيتينا ولاعبين آخرين".

وأضاف "لا يهمني المشاركة في كأس العالم للأندية والأهم بالنسبة لي هو المنتخب الوطني، نعم كان هناك بعض التواصل مع فرص ستشارك في البطولة ولكنني لن أشارك بها".

وأتم "اللعب حتى الـ 40؟ أعيش اليوم بيومه في الحاضر ولا أفكر كثيرا حول المستقبل، ليس لدي العديد من السنوات لألعب ومسيرتي تتحدث عن نفسها ولكن أنا أستمتع باللحظة وربما غدا أستيقظ ولا أشعر أنني أريد اللعب مرة أخرى ولكن حاليا لا أشعر بذلك وأنا سعيد جدا وسنرى ما سيحدث".

كريستيانو رونالدو البرتغال دوري الأمم الأوروبية
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