اتحاد الكرة يكشف موعد فتح باب قيد القوائم الأولى للأندية

السبت، 07 يونيو 2025 - 14:04

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب قيد القوائم الأولى للاعبين يوم 11 يونيو الجاري.

وسيستمر باب القيد حتى يوم 28 يونيو المقبل.

ويأتي فتح باب قيد اللاعبين عقب نهاية فترة القيد الاسثتنائية التي أقرها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية.

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القوائم الأولى هي التي تحتوي على اللاعبين المستمرين مع أنديتهم من الموسم الماضي وفي حالة عدم وضع أي لاعب بالقائمة الأولى يحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

ومن المقرر فتح باب قيد اللاعبين الجدد للأندية عقب نهاية الشهر الجاري وحتى بداية دوري الموسم الجديد.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية والذي يقام خلال الشهر الجاري بأمريكا.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي، بينما حقق الزمالك لقب كأس مصر وبيراميدز دوري أبطال إفريقيا.

اتحاد الكرة اتحاد الكرة ، الدوري المصري
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