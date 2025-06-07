الشحات: الأهلي ليس غريبا على أجواء كأس العالم للأندية.. والتعاقد مع لاعبين جدد يرفع المنافسة

يرى حسين الشحات لاعب الأهلي أن التعاقد مع لاعبين جدد يرفع من المنافسة بين اللاعبين ويطور من أداء الفريق.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية بالشكل الجديد من 32 فريقا لأول مرة.

وقال الشحات عبر موقع النادي "الأهلي ليس غريبا على أجواء كأس العالم للأندية والجميع في حالة ترقب من أجل تقديم عروض قوية وكتابة تاريخ جديد".

وواصل "اللاعبون لديهم هبرات كبيرة في البطولة بسبب المشاركات السابقة وأتمنى أن يكون التوفيق حليفا وأن نذهب لأبعد نقطة ممكنة".

وتابع "على الصعيد الشخصي فخور بالتواجد في هذه البطولة وأتمنى أن نقود المطلوب وأن أسهم مع زملائي بالفوز في كل المباريات".

وأكمل "بالطبع المشاركة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية شيء مهم للاعبين والأندية خاصة بعد موسم صعب وإلى جانب ما قدمناه في السنوات الماضية والتتويج بالبطولات القارية".

وشدد "مباراة الافتتاح ستكون صعبة على الجميع خاصة مع تواجد ليونيل ميسي الأفضل في التاريخ مع كريستيانو رونالدو ولكننا سنقدم أفضل ما لجينا للفوز بالمباراة".

وأَضاف "ننتظر تواجد الجماهير في المدرجات وأتمنى أن تستمر مساندتهم لنا كما اعتدنا".

وأردف "لكل مباراة أهميتها وقيمتها بالنسبة لي ولكن خاصة مواجحهة اتحاد جدة في النسخة الماضية التي سجلت خلالها وأطمح أن نصل في تلك النسخة للمباراة النهائية".

وأتم "النادي أبرم العديد من الصفقات القوية وكلها أسماء مميزة وستضيف للفريق وسنتعاون جميعا لتحقيق الانتصارات والمنافسة بين اللاعبين تخدم الفريق لأن كل لاعب يقدم أفضل ما لديه".

ويلعب الأهلي في مباراة افتتاح البطولة ضد إنتر ميامي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.