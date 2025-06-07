هاني: كأس العالم للأندية هي بطولتي المفضلة.. ونحضر أنفسنا لمواجهة مستوى مختلف

يرى محمد هاني أن أجواء كأس العالم للأندية هي ما تساعده على التألق.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية بالشكل الجديد من 32 فريقا لأول مرة.

وقال هاني عبر الحساب الرسمي للأهلي: "لدي ذكريات كبيرة في كأس العالم للأندية وهي البطولة المفضلة بالنسبة لي ولا يوجد أفضل من العودة بميدالية".

وواصل "الجيل الحالي حقق 3 ميداليات برونزية وهذا شيء كبير جدا بالنسبة ولا اعتقد أن الكثير من أجيال الأهلي حققت ذلك".

وأكمل "على الجانب الشخصي لدي ذكريات رائعة في البطولة مثل هدفي في مونتيري والفوز مع تواجد زملائنا بالمنتخب وأيضا المباريات الكبيرة مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد رغم أن النتائج لم تكن في الأفضل".

وعن سر تألقه في كأس العالم قال: "لا يوجد سر فأنا أعمل بنفس الطريقة ولكننا نلعب في بطولات جيدة وتنظيم رائع وغي أماكن جميلة ولذلك أنا محظوظ للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة".

وتابع "التعاقد مع الإدارة هو دور الإدارة ولكن دورنا أن نعمل معه ونفهم طباعه وطريقة لعبه ونحقق النجاح سويا".

وشدد "المرحلة الماضية كان هدفنا أن نتوج بالدوري وبالفعل حققناه والآن نحن في مرحلة جديدة وسنلعب في كأس العالم ضد أفضل الفرق في العالم ونحضر أنفسنا لمواجهة مستوى مختلف من اللاعبين".

وأردف "منذ فترة طويلة ونحن نملك العديد من اللاعبين الكبار وهذا يخلق المنافسة بين اللاعبين ويرفع الأداء".

وأضاف "تحدثنا مع بعضنا البعض واتفقنا على تحقيق شيء جيد في كأس العالم وحاليا البطولة أصبحت أصعب ولكننا مصممين على الذهاب بعيدا".

واستمر "مباراة إنتر ميامي مهمة جدا ولكننا لعبنا ضد أكبر اللاعبين في العالم وهذا الجيل طموح ويعرف إمكانياته ويستطيع تقديم شيء جيد في المونديال".

وأتم "أشكر جماهير الأهلي على الفترة الماضية لأنهم وثقوا بقدرتنا على الفوز بالدوري وأطلب منهم مساندتنا في المونديال وسنقدم أفضل ما لدينا لكي يعودوا فخورين بنا".

ويلعب الأهلي في مباراة افتتاح البطولة ضد إنتر ميامي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.