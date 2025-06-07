حمدي فتحي: نستطيع الذهاب لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية

السبت، 07 يونيو 2025 - 11:57

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الأهلي

شدد حمدي فتحي لاعب الأهلي على أن فريقه بإمكانه العبور من دور المجموعات في كأس العالم للأندية والذهاب لأبعد مدى.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الأهلي

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية بالشكل الجديد من 32 فريقا لأول مرة.

وقال فتحي عبر حساب النادي على فيسبوك: "سعيد بالتواجد في كأس العالم للأندية بالشكل الجديد، محمود الخطيب هو من تحدث مع المسؤولين في الوكرة من أجل تواجدي".

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وواصل "سعيد لتواجدي مع زملائي الذين غبت عنهم لمدة موسمين ولكن لا أشعر أنني غبت على الإطلاق وبإذن الله أكون إضافة لهم".

وتابع "أشعر أن بإمكاننا المرور من دور المجموعات والوصول لأبعد مدى في البطولة".

وأضاف "كلنا نضع تركيزنا في البطولة وأعتقد أن بإمكاننا الفوز على إنتر ميامي، أي بطولة الأهلي يشارك بها هي مهمة ولكن هذه ستكون خاصة لأنها النسخة الجديدة من كأس العالم".

وأتم "هذه البطولة مهمة جدا والعالم بأكمله سيأتي ليشاهدها وأعتقد أن جماهيرنا ستكون كبيرة في الافتتاح وأقول لهم إبقوا خلفنا لأننا فريق جيد ويستطيع منافسة الكثير من الفرق في أوروبا وأرى أن بإمكان الجماهير التواجد بقوة في الملعب".

ويلعب الأهلي في مباراة افتتاح البطولة ضد إنتر ميامي.

وانضم حمدي فتحي إلى الأهلي خلال البطولة قادما من الوكرة على سبيل الإعارة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.

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