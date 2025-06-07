كأس العالم للأندية - انضمام أليو ديانج لمعسكر الأهلي في ميامي
السبت، 07 يونيو 2025 - 11:10
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي وصول أليو ديانج لاعبه إلى معسكر الفريق بميامي.
أليو ديانج
النادي : الخلود
ويتواجد النادي الأهلي في ميامي استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.
وعاد ديانج من الإعارة التي قضاها خلال الموسم الماضي مع فريق الخلود السعودي.
وانضم ديانج للمشاركة مع الفريق في المونديال مع السماح للأهلي بتسجيل عدد غير مشروط من الأجانب خلال البطولة.
وتأخر ديانج باللحاق بالبعثة بسبب تواجده مع منتخب مالي في فترة التوقف الدوليز
وشارك ديانج مع مالي في مواجهة الكونغو الديموقراطية الودية.
ويستعد الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي غدا الأحد في مباراة ودية استعدادا للبطولة.
ويلعب الأهلي مباراة افتتاح كأس العالم للأندية في مواجهة إنتر ميامي.
ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بجانب إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.
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