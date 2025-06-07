مواعيد مباريات السبت 7 يونيو - تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم

تستأنف اليوم مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 7 يونيو والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس العالم

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