مواعيد مباريات السبت 7 يونيو - تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم
السبت، 07 يونيو 2025 - 10:41
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 7 يونيو والقنوات الناقلة.
تصفيات كأس العالم
البوسنة والهرسك × سان مارينو.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
أندورا × إنجلترا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
مالطا × ليتاونيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
ألبانيا × صربيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
النمسا × رومانيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
فنلندا × هولندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
مباريات دولية ودية
كندا × أوكرانيا.. 10:30 مساء.
أمريكا × تركيا.. 10:30 مساء.
المكسيك × سويسرا.. 11:00 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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