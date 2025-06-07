مواعيد مباريات السبت 7 يونيو - تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم

السبت، 07 يونيو 2025 - 10:41

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا ضد لاتفيا

تستأنف اليوم مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 7 يونيو والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس العالم

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البوسنة والهرسك × سان مارينو.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

أندورا × إنجلترا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مالطا × ليتاونيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

ألبانيا × صربيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

النمسا × رومانيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

فنلندا × هولندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

مباريات دولية ودية

كندا × أوكرانيا.. 10:30 مساء.

أمريكا × تركيا.. 10:30 مساء.

المكسيك × سويسرا.. 11:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

تصفيات كأس العالم مواعيد مباريات السبت
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