المندوه: التخطيط سيكون مختلفا.. ونعمل على إعادة هيكلة الإدارة الرياضية

السبت، 07 يونيو 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الزمالك - حسام المندوه

شدد حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي سيخطط بشكل مختلف في الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه سيتم إعادة هيكلة الإدارة الرياضية للأبيض.

وتوج الأبيض باللقب على حساب بيراميدز بركلات الترجيح ورفع اللقب الـ 29 في تاريخه.

وقال المندوه لقناة ناديه: "وجدنا أن أيمن الرمادي لديه الاستعداد لقيادة الفريق وطموح التتويج بالكأس ولذلك تعاقدنا معه".

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وأضاف "بالنسبة لي لم أشعر بالقلق من نتائج الرمادي الأولى، لكن كانت لدينا الثقة فيه، كان يجب توفير الاستقرار النفسي له وللفريق لتقديم النتائج، بعد الاستقرار وجدنا مستوى الفريق تحسن".

وأكمل "تصريحات الرمادي جيدة للغاية، تدريب الزمالك لم يكن سهلا، لكن نجح في النهاية وأبارك له، فالكأس نتيجة لمجهوده وللفريق ومجلس الإدارة".

وتابع "الرمادي مخلص للغاية في عمله ويعمل بجد".

وواصل "تواجدت في معسكر الفريق رفقة عددا من أعضاء مجلس الإدارة ووجدنا أن المهم التواجد مع الفريق، الفريق دائما ما يقدم وقت الشدة البطولات".

وأكمل "سنصرف مكافآت للاعبين والجهاز الفني عقب التتويج ببطولة الكأس".

وواصل "نشكر الرمادي على قبوله تولي المسؤولية في شهر واحد فقط وفي وقت صعب، اقترب كثيرا من كل لاعب نفسيا، سنظل نتذكر فترته".

وأشار "علينا التخطيط بشكل جيد للفترة المقبلة وللتتويج بالبطولات المقبلة، وهذا التخطيط سيكون بطريقة مختلفة مما سبق".

وأردف "أشكر لجنة التخطيط بقيادة حازم إمام وميدو، وكذلك لجنة الاستثمار برئاسة محمد الإتربي".

وأوضح "نرى أن فرع أكتوبر سيأخذ الزمالك للأمام، لكن بشرط واحد فقط وهو الاستقرار وكذلك الدعم".

وأنهى حديثه قائلا: "نعمل الآن على إعادة هيكلة الإدارة الرياضية بتواجد جون إدوارد، ونعتمد على تدفقات فرع أكتوبر التي سندعم بجزء منها الفريق وآخر لإعادة استثماره في الفرع الجديد".

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي

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