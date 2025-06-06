الرمادي: تخطينا الوقت برغبة اللاعبين في حصد بطولة.. وعملت 16 ساعة في اليوم

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

مؤتمر أيمن الرمادي - الزمالك

أوضح أيمن الرمادي أنه تخطى عامل الوقت بسبب رغبة اللاعبين في حصد بطولة.

وتوج الأبيض باللقب على حساب بيراميدز بركلات الترجيح ورفع اللقب الـ 29 في تاريخه.

وقال الرمادي لقناة ناديه: "الزمالك لديه قاعدة جماهير كبيرة في الخليج وأنا أعلم ذلك لأنني عشت هناك".

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وأضاف "الفترة الماضية كانت عصيبة ولذلك أشكر حسين لبيب لسبب بسيط لأنه تحمل أعباء كبيرة بعد اختياري مدربا للفريق".

وتابع "النادي يجب أن يبني بشكل جيد على المستقبل".

وأكمل "سعيد جدا بالفترة التي عملت فيها مع الزمالك، وجدت الجماهير تحب الزمالك بطريقة كبيرة، كسبت الكثير بإدخال البهجة لجمهور الزمالك الذي يحب النادي بدون أي منفعة".

وواصل "وجدت أن عامل الوقت من الممكن اختصاره بسبب الرغبة الشديدة من اللاعبين في حصد بطولة وحبهم للتدريب، بالتالي في المباريات الـ3 الأخيرة استمتعنا بالكرة ولعبنا بالطريقة التي تمتع الجماهير، لاعبو الزمالك ملتزمون للغاية لكن يحتاجون للثقة".

وكشف "كنت أعمل في النادي لمدة 16 ساعة في اليوم وكان ذلك صعب للغاية، مررنا بصعوبات مثل الأحاديث أن اللاعبين سيشعرون بالملل من المعسكرات، لكن ظهرت النتائج في النهاية".

وأتم "الحالة المعنوية لفريق بيراميدز كانت عالية للغاية، لكن أخذنا بالأسباب وحققنا البطولة، كان في أذهاننا الأطفال التي تبكي لعدم فوز الزمالك وإدخال البهجة لكل بيت زملكاوي لذلك قاتلنا على البطولة".

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي

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