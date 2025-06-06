عواد: الإدارة ستوفر ما نريده في الموسم المقبل.. وأنا وصبحي نخدم الزمالك

يثق محمد عواد حارس مرمى الزمالك أن مجلس إدارة ناديه ستوفر ما يريده الفريق في الموسم القادم.

وتوج الأبيض باللقب على حساب بيراميدز بركلات الترجيح ورفع اللقب الـ 29 في تاريخه.

وقال عواد لقناة ناديه: "اتفقنا على سيناريو أننا إذا وصلنا لركلات الترجيح سيكون لدي دور، وكنت واثق أننا سنفوز بهذا السيناريو".

وأضاف "أنا وصبحي نخدم نادي الزمالك".

وأضاف "أشكر جمهور الزمالك على المساندة فهو كلمة السر، هتافاته ودعمه لي يعنيان الكثير".

وشدد "المباراة كانت هامة جدا بالنسبة لي لأن كان يهمنا أن الجماهير تكون سعيدة في العيد".

وأنهى حديثه قائلا: "نحتاج أشياء خلال الموسم المقبل سيوفرها لنا مجلس الإدارة".

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.