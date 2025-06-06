شيكابالا: شعرت أن الكرة تريد أن تهديني ركلة الترجيح الحاسمة

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 22:50

كتب : FilGoal

شيكابالا وعائلته يحتفلون مع جماهير الزمالك

كشف شيكابالا لاعب الزمالك عن شعوره أن الكرة كانت تريد أن تهديه ركلة الجزاء الترجيحية الحاسمة ضد بيراميدز.

وتوج الأبيض باللقب على حساب بيراميدز بركلات الترجيح ورفع اللقب الـ 29 في تاريخه.

وقال شيكابالا لقناة النادي: "أبارك لجماهير الزمالك إذ يستحق تلك البطولة، نحتاج للكثير من الأشياء في الفريق لكن سنبني على ذلك".

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وأضاف "شعرت أن الكرة تريد أن تهديني ركلة الترجيح اللحاسمة للقب، محمد عواد قال لي إننا سننتصر بركلات الترجيح".

وأوضح "الثنائي فتوح وشلبي عانى من إصابة عضلية".

وأنهى حديثه قائلا: "أعلم أن الموسم الحالي ليس الأفضل، لكن إدارة النادي ستوفر الدعم اللازم للفريق من لاعبين".

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

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