شيكابالا: شعرت أن الكرة تريد أن تهديني ركلة الترجيح الحاسمة

كشف شيكابالا لاعب الزمالك عن شعوره أن الكرة كانت تريد أن تهديه ركلة الجزاء الترجيحية الحاسمة ضد بيراميدز.

وتوج الأبيض باللقب على حساب بيراميدز بركلات الترجيح ورفع اللقب الـ 29 في تاريخه.

وقال شيكابالا لقناة النادي: "أبارك لجماهير الزمالك إذ يستحق تلك البطولة، نحتاج للكثير من الأشياء في الفريق لكن سنبني على ذلك".

وأضاف "شعرت أن الكرة تريد أن تهديني ركلة الترجيح اللحاسمة للقب، محمد عواد قال لي إننا سننتصر بركلات الترجيح".

وأوضح "الثنائي فتوح وشلبي عانى من إصابة عضلية".

وأنهى حديثه قائلا: "أعلم أن الموسم الحالي ليس الأفضل، لكن إدارة النادي ستوفر الدعم اللازم للفريق من لاعبين".

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.