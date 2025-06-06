عبد الشافي: أتشرف أنني كنت جزءا من الزمالك.. وترك الجماهير صعب

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

محمد عبد الشافي يرفع لقب كأس مصر 2025 - الزمالك

عبر محمد عبد الشافي لاعب الزمالك عن امتنانه بأنه كان جزءا من تاريخ النادي.

وتوج الأبيض باللقب على حساب بيراميدز بركلات الترجيح ورفع اللقب الـ 29 في تاريخه.

وقال عبد الشافي لقناة ناديه: "أبارك لجماهير الزمالك في الظروف الصعبة والحصول على البطولة، لا أجد الكلمات لوصف سعادتي".

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وأضاف "ترك الجماهير واللاعبين والاعتزال صعب للغاية علي وأتشرف بمشواري مع الزمالك وأنني كنت جزءا من النادي".

وتعد هذه المباراة الأخيرة لعبد الشافي مع الزمالك قبل اعتزاله كرة القدم.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

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