عبد الشافي: أتشرف أنني كنت جزءا من الزمالك.. وترك الجماهير صعب
الجمعة، 06 يونيو 2025 - 22:45
كتب : FilGoal
عبر محمد عبد الشافي لاعب الزمالك عن امتنانه بأنه كان جزءا من تاريخ النادي.
محمد عبد الشافي
النادي : معتزل
وتوج الأبيض باللقب على حساب بيراميدز بركلات الترجيح ورفع اللقب الـ 29 في تاريخه.
وقال عبد الشافي لقناة ناديه: "أبارك لجماهير الزمالك في الظروف الصعبة والحصول على البطولة، لا أجد الكلمات لوصف سعادتي".
وأضاف "ترك الجماهير واللاعبين والاعتزال صعب للغاية علي وأتشرف بمشواري مع الزمالك وأنني كنت جزءا من النادي".
وتعد هذه المباراة الأخيرة لعبد الشافي مع الزمالك قبل اعتزاله كرة القدم.
وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.
وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.
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