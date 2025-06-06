منسي: كأس مصر كانت فرصتنا الأخيرة.. وهكذا كان تفكيري قبل الهدف

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 22:41

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - بيراميدز

أوضح ناصر منسي لاعب الزمالك أن هدف الفريق كان التتويج بالبطولة الأخير المتبقية وهي كأس مصر.

وتوج الأبيض باللقب على حساب بيراميدز بركلات الترجيح ورفع اللقب الـ 29 في تاريخه.

وقال منسي لقناة ناديه: "كأس مصر كانت البطولة المتبقية في الموسم، أوعد جمهور الزمالك بأننا سنسعدهم في الموسم المقبل".

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وأضاف "بالطبع طموحي التواجد مع منتخب مصر، أجتهد وأعمل بجد، والأمر بين يدي حسام حسن".

وأكمل "نتمنى أن الأمور في الزمالك تتحسن الموسم القادم".

وأنهى حديثه قائلا: "رأيت أن من الصعب تسديد كرة الهدف في بيراميدز فوق أحمد الشناوي بسبب قرب المسافة ورأيته يقفز عاليا، لذلك قررت التسديد أرضا".

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

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