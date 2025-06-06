العودة للوطن الأصلي.. فلامنجو يعلن ضم جورجينيو

أعلن نادي فلامنجو التعاقد مع جورجينيو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى عقد جورجينيو مع أرسنال بنهاية الموسم المنقضي.

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد، إلا أن فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أوضح أن العقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وعاد جورجينيو إلى وطنه الأصلي البرازيل بعدما خرج في سن مبكر إلى الدوري الإيطالي من بوابة هيلاس فيرونا.

واختار جورجينيو تمثيل منتخب إيطاليا.

ولعب جورجينيو خلال الموسم المنقضي مع أرسنال 26 مباراة وسجل هدفا ولم يصنع.

وانضم جورجينيو إلى أرسنال قادما من تشيلسي في شتاء 2023 مقابل 11 مليون يورو.

وبدأ جورجينيو مسيرته في هيلاس فيرونا وخرج معارا إلى فريق سامبونيفاتشيزي قبل أن يستقر في فيرونا ويتألق.

ورحل جورجينيو إلى نابولي في شتاء 2014 مقابل 9.5 مليون يورو.

وظل 4 مواسم في نادي الجنوب قبل أن يشد الرحال إلى تشيلسي في صيف 2018 مقابل 57 مليون يورو ثم منه إلى أرسنال بعد 5 مواسم.