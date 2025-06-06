سلة - حسم الموقعة الترتيبية.. الاتحاد يهزم أهلي طرابلس ويحدد خصمه في BAL

تغلب الاتحاد السكندري على أهلي طرابلس الليبي في المباراة الترتيبية لتحديد مواجهات ربع النهائي في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وهيمن زعيم الثغر على المباراة منذ البداية، حيث حسم الربع الأول بنتيجة 24-14.

وفي الربع الثاني استمر التفوق السكندري بنتيجة 48-39.

وبنفس الفارق أنهى الاتحاد الربع الثالث بنتيجة 64-55.

وأخيرا أنهى المباراة بفارق 11 نقطة، بنتيجة 85-74.

وتقام المرحلة الختامية في بريتوريا بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو المقبل.

وكان الاتحاد السكندري قد حسم تأهله إلى مرحلة ربع النهائي بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة.

وتقام مرحلة الإقصائيات بنفس نظام الموسم الماضي، إذ يتم لعب جولة ترتيبية ثم خوض منافسات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب.

وفاز الاتحاد بالمباراة الترتيبية على أهلي طرابلس الليبي لتحديد المركزين الأول والثاني قبل انطلاق ربع النهائي بالنظام الإقصائي.

وبذلك سيلعب الاتحاد السكندري في ربع النهائي ضد الفتح الرباطي، بينما سيلعب أهلي طرابلس ضد كريول ستار.

وكان بترو أتليتكو قد حصد لقب النسخة الماضية بالفوز على أهلي طرابلس.

وتقام البطولة في نسختها الخامسة وسبق وأن توج بها فريقين مصريين.

إذ حصد الزمالك لقب النسخة الأولى في 2021 بينما الأهلي توج بالنسخة الثالثة في 2023.