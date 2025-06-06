خطوات متسارعة.. ريال مدريد يسابق الزمن لضم كاريراس قبل كأس العالم للأندية

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

ألفارو كاريراس - بنفيكا

ريال مدريد بنفيكا ألفارو كاريراس
نرشح لكم
العودة للوطن الأصلي.. فلامنجو يعلن ضم جورجينيو "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو خبر في الجول - الأهلي يتمم إجراءات قيد زيزو.. ومدة التعاقد منافس الأهلي - بورتو يعلن ضم جابري فيجا ماركا: ريال مدريد يحسم صفقة ماستانتونو.. وحسم مصيره في كأس العالم للأندية بعد السفر لأمريكا.. الأهلي يعلن ضم أحمد رمضان رومانو يكشف تفاصيل عرض الهلال لضم أوسيمين ضمن 6 لاعبين.. نادي قطر يعلن رحيل أحمد عبد القادر
أخر الأخبار
حوار زيزو عن - مكالمة جيرارد وتهرب الزمالك وعمولة والده وسبب الانتقال إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
المندوه: التخطيط سيكون مختلفا.. ونعمل على إعادة هيكلة الإدارة الرياضية 2 ساعة | الكرة المصرية
زيزو: هذه حقيقة عرض نيوم و"الكوبري" وطلب الـ "100 مليون".. ولذلك لا أبحث عن تعاطف جماهير الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
الرمادي: تخطينا الوقت برغبة اللاعبين في حصد بطولة.. وعملت 16 ساعة في اليوم 3 ساعة | الكرة المصرية
عواد: الإدارة ستوفر ما نريده في الموسم المقبل.. وأنا وصبحي نخدم الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
شيكابالا: شعرت أن الكرة تريد أن تهديني ركلة الترجيح الحاسمة 3 ساعة | الكرة المصرية
عبد الشافي: أتشرف أنني كنت جزءا من الزمالك.. وترك الجماهير صعب 3 ساعة | الكرة المصرية
منسي: كأس مصر كانت فرصتنا الأخيرة.. وهكذا كان تفكيري قبل الهدف 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 3 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 4 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر
/articles/506768/خطوات-متسارعة-ريال-مدريد-يسابق-الزمن-لضم-كاريراس-قبل-كأس-العالم-للأندية