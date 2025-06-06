التلميذ يخلف الأستاذ.. يوريتش يتولى تدريب أتالانتا خلفا لجاسبريني

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

إيفان يوريتش

أعلن نادي أتالانتا تعيين الكرواتي إيفان يوريتش كمدير فني للفريق خلفا لـ جيان بييرو جاسبريني.

ورحل جاسبريني عن تدريب أتالانتا بعد 9 أعوام حقق خلالهم بطولة الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخ نادي مدينة بيرجامو.

وكشف النادي عن مدة التعاقد وهي حتى 2027.

لطالما اعتبر يوريتش، الإيطالي جاسبريني أستاذه في التدريب، وعمل كمساعد له في فترة تدريبه للإنتر.

ودائما ما يعبر يوريتش عن امتنانه لجاسبريني الذي تعلم منه الكثير في التدريب.

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وتولى يوريتش الموسم الماضي تدريب روما ثم ساوثامبتون بالترتيب.

وعلى الجانب الآخر رحل جاسبربيني لتولي تدريب روما خلفا للمعتزل كلاوديو رانييري.

ويمتد عقد جاسبريني مع روما حتى 2028.

وأنهى أتالانتا الموسم الماضي تحت قيادة جاسبريني في المركز الثالث ويشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إيقان يوريتش أتالانتا الدوري الإيطالي جاسبريني
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